2000 s. sigorta ile EYT listesine girecekler! EYT'de Bağkur Tescil affı, çıraklık, İHYA için torba yasa kıskacı! Kısmi emeklilikte 900 gün erken...
EYT ile emeklilik sistemi değişti. Gözler yeni reforma çevrilirken Bağkur tescil affı ve çıraklık için düzenleme yapılacak mı merak ediliyor. Küçük esnafın emeklilik için gerekli olan gün sayısının 7.200'e indirilmesiyle beraber, maaşta etkili olan 1261 gün kuralı da değişecek. Kısmi emeklilikte ise Bağkur'lular 4500 günle emekli olabilecekler. Öte yandan prim eksikliğini tamamlamak için İHYA'da yapabilecekler. Peki, bağkur tescil affı gelecek mi? Çıraklık EYT kapsamına alınacak mı? İşte detaylar...
18.06.2023 15:59 - Son Güncelleme: 18.06.2023 15:59
Bağkur'lular için yeni emeklilik sistemi devreye giriyor. EYT sonrası 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi. Böylelikle 5 yıl erken emeklilik hakkı verilecek. Öte yandan gözler Bağkur tescil affına çevrildi. İşte son gelişmeler haberimizde...