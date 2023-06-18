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Haberler Ekonomi 2000 s. sigorta ile EYT listesine girecekler! EYT'de Bağkur Tescil affı, çıraklık, İHYA için torba yasa kıskacı! Kısmi emeklilikte 900 gün erken...

2000 s. sigorta ile EYT listesine girecekler! EYT'de Bağkur Tescil affı, çıraklık, İHYA için torba yasa kıskacı! Kısmi emeklilikte 900 gün erken...

EYT ile emeklilik sistemi değişti. Gözler yeni reforma çevrilirken Bağkur tescil affı ve çıraklık için düzenleme yapılacak mı merak ediliyor. Küçük esnafın emeklilik için gerekli olan gün sayısının 7.200'e indirilmesiyle beraber, maaşta etkili olan 1261 gün kuralı da değişecek. Kısmi emeklilikte ise Bağkur'lular 4500 günle emekli olabilecekler. Öte yandan prim eksikliğini tamamlamak için İHYA'da yapabilecekler. Peki, bağkur tescil affı gelecek mi? Çıraklık EYT kapsamına alınacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
18.06.2023 15:59 - Son Güncelleme: 18.06.2023 15:59
EYT’de Bağkur Tescil affı, çıraklık, İHYA için torba yasa kıskacı! 2000 s. sigorta ile EYT listesine girecekler! Kısmi emeklilikte 900 gün erken...

Bağkur'lular için yeni emeklilik sistemi devreye giriyor. EYT sonrası 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi. Böylelikle 5 yıl erken emeklilik hakkı verilecek. Öte yandan gözler Bağkur tescil affına çevrildi. İşte son gelişmeler haberimizde...

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EYT’de Bağkur Tescil affı, çıraklık, İHYA için torba yasa kıskacı! 2000 s. sigorta ile EYT listesine girecekler! Kısmi emeklilikte 900 gün erken...

GERİYE DÖNÜK BAĞKUR TESCİL AFFI

Esnaf ve sanatkarlar için Bağkur kaydı yapma zorunluluğu bulunuyor.

EYT’de Bağkur Tescil affı, çıraklık, İHYA için torba yasa kıskacı! 2000 s. sigorta ile EYT listesine girecekler! Kısmi emeklilikte 900 gün erken...

Yasaya göre, vergi mükellefi olan kişilerin vergi mükellefiyet tarihinden itibaren, vergiden muaf olanların ise esnaf ve sanatkarlar (oda) siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren Bağkur'lu olmaları gerekiyor.

EYT’de Bağkur Tescil affı, çıraklık, İHYA için torba yasa kıskacı! 2000 s. sigorta ile EYT listesine girecekler! Kısmi emeklilikte 900 gün erken...

Ancak, geçmişte vergi mükellefi veya meslek odasına veya esnaf siciline kayıtlı olmalarına rağmen birçok esnaf ve sanatkarın hala Bağkur kaydının yapılmamış olduğu ortaya çıktı.

EYT’de Bağkur Tescil affı, çıraklık, İHYA için torba yasa kıskacı! 2000 s. sigorta ile EYT listesine girecekler! Kısmi emeklilikte 900 gün erken...

Bu durum, söz konusu kişilerin sosyal güvenlik haklarını etkilemekte.

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