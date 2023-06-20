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Haberler Ekonomi 1992'den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 12.933 TL aylık bağlanıyor! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

1992'den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 12.933 TL aylık bağlanıyor! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

Almanya'da çocuk sahibi olan ve Türkiye'ye yerleşmiş olan anneler için önemli bir gelişme yaşandı. Almanya hükümeti, bu annelere maddi destek sağlamak amacıyla aylık bir maaş bağlama kararı aldı. 500 ile 600 euro arasında değişen bir miktar, çocuk sahibi olan annelere her ay düzenli olarak ödenecek. Bu yardım ödemesi için belirli şartlar ve kriterler bulunuyor. İşte Almanya'da çocuk sahibi olan annelere yapılacak yardım ödemesinin detayları

takvim.com.tr
20.06.2023 11:28 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:28
1992’den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 12.933 TL aylık bağlanıyor! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

Almanya'da çocuk sahibi olup Türkiye'ye yerleşenlere müjdeli haber verildi. Almanya'dan çocuk başına aylık maaş bağlanıyor. Almanya'da çocuk doğuran Türk anneler ya da çocuk sahibi Türk babalar ülkelerine geri döndüyse bile Almanya'daki çocuk yetiştirme süresi sayesinde para alabilecek. İşte şartlar ve başvuru tarihi...

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1992’den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 12.933 TL aylık bağlanıyor! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

Almanya'da yaşarken çocuk sahibi olmuş ve daha sonra Türkiye'ye geri dönmüş annelere V0800 formuyla başvurması halinde maaş ödenecek.

1992’den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 12.933 TL aylık bağlanıyor! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

Almanya'da anne olanlar için doğan her bir çocuk için emeklilik hesabına artı puan yazılıyor.

1992’den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 12.933 TL aylık bağlanıyor! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

KİMSE BİLMİYORDU!

Almanya'da tek çocuk yetiştirme süresinin bir aylığı 0,0833 olarak sisteme yansıyor.

1992’den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 12.933 TL aylık bağlanıyor! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

Bu süre çocuk 10 yaşına gelene ekadar emeklilik sisteminde yerini alıyor.

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