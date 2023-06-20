1992’den önce doğan çocuk başına 4.423 TL maaş! 12.933 TL aylık bağlanıyor! 1,2,3,4 çocuklu annelere müjde! Başvurular açıldı...

Almanya'da çocuk sahibi olup Türkiye'ye yerleşenlere müjdeli haber verildi. Almanya'dan çocuk başına aylık maaş bağlanıyor. Almanya'da çocuk doğuran Türk anneler ya da çocuk sahibi Türk babalar ülkelerine geri döndüyse bile Almanya'daki çocuk yetiştirme süresi sayesinde para alabilecek. İşte şartlar ve başvuru tarihi...