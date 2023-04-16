RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'de Bağkur primi düştü mü? 3. Torba yasada EYT 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı yer alacak mı? Memurlara refah payı, seyyanen zam verilecek mi?

EYT'de Bağkur primi düştü mü? 3. Torba yasada EYT 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı yer alacak mı? Memurlara refah payı, seyyanen zam verilecek mi?

Torba yasa hakkında aramalar gündemde arttı. Arama motorlarında, "EYT'de Bağkur primi düştü mü? 3. Torba yasada EYT 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı yer alacak mı? Memurlara refah payı, seyyanen zam verilecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler!

16.04.2023 17:34 - Son Güncelleme: 16.04.2023 17:34
EYT’de Bağkur primi düştü mü? 3. Torba yasada EYT 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı yer alacak mı? Memurlara refah payı, seyyanen zam verilecek mi?

Yeni torba yasa maddeleri merakla sorgulanıyor. Öte yandan arama motorlarında, "EYT'de Bağkur primi düştü mü? 3. Torba yasada EYT 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı yer alacak mı? Memurlara refah payı, seyyanen zam verilecek mi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de Bağkur primi düştü mü? 3. Torba yasada EYT 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı yer alacak mı? Memurlara refah payı, seyyanen zam verilecek mi?

Yeni torba yasa maddeleri gündemin dikkat çeken konuları arasında önemli bir yer edindi. Meclis'e sunulan torba yasa teklifi ile birlikte sonuca bağlanmamış konuların neticelenmesi bekleniyor.

EYT’de Bağkur primi düştü mü? 3. Torba yasada EYT 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı yer alacak mı? Memurlara refah payı, seyyanen zam verilecek mi?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500, emekli ikramiyesinin ise 2 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

EYT’de Bağkur primi düştü mü? 3. Torba yasada EYT 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı yer alacak mı? Memurlara refah payı, seyyanen zam verilecek mi?

Yapılan teklifle birlikte geçici işçiler de kadroya alınmaya başladı.

EYT’de Bağkur primi düştü mü? 3. Torba yasada EYT 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı yer alacak mı? Memurlara refah payı, seyyanen zam verilecek mi?

Astsubaylara tazminat verilecek mi 2023, torba yasada astsubaylara tazminat var mı?

Astsubayların ek göstergesi son düzenleme ile birlikte 3600'den 4200'e çıkarıldı.

SON DAKİKA