250 bin kişi beklemede! EYT'de staj sigortası için Meclis sayacı! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 ve öncesi...
EYT düzenlemesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Staj sigortasına ek bir madde beklenirken, gözler hükümet tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, EYT yasasında staj sigortası olacak mı? İşte merak edilenler...
17.04.2023 12:00 - Son Güncelleme: 17.04.2023 12:01
EYT staj sigortası hakkında aramalar hız kazandı. EYT yasasının ardından yeniden gündemde 'Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?' araştırmaları yoğun şekilde devam ediyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda EYT düzenlemesi kapsamında ek bir madde ile staj mağdurlarının EYT'den faydalandırılması gerektiğini söyledi. Peki, Staj sigortası geçerli olacak mı? İşte son gelişmeler haberimizde!
EYT STAJ ÇIRAKLIK MAĞDURİYETİNDE SON PERDE
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