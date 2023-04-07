EYT’DE BAĞKUR PRİM ESNEKLİĞİ! Sigortayı 5 sene geri çekecek! 3600 gün primle kısmi emeklilikte 900 gün silinecek! 2925 Tarım, esnaf...

EYT Bağkur prim sayısı hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar arama motorlarında, "EYT Bağkur prim şartı düştü mü?" sorusuna yanıt aranıyor. Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartı esnetiliyor. Peki, çalışma ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...