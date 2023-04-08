SSK, Bağkur'luya 1.300 TL ilave ödeme! 2000-2003-2005-2007-2008 sonrası sigortalılar TEK LİSTEDE!

İntibak zammı için aramalar hız kazandı. Emekli maaşlarının 7.500 TL'ye yükseltilmesi, ikramiyelerin ise 2.000 TL olmasının ardından gözler intibak yasasına çevrildi. 2000'den sonra emekli olanlar maaşlarındaki farklılıklardan dolayı düzenleme talep ediyor. Yapılacak düzenleme ile 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında, 1300 TL tutarında bir fark olacağı düşünülüyor. Böylece aradaki farkın kapanacağı ileri sürülüyor. Peki, emekli maaşlarına intibak zammı gelecek mi? İşte son gelişmeler ve açıklamalar haberimizde!