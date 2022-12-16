EYT’de A-B KOLU netleşti! 45-46-47 YAŞ + 5.000 Prim + 20-25 YILI olan EYT’ye 1 ADIM kala emekli olacak! YAŞ çat diye düşecek! Staj, çıraklık, borçlanma...

EYT'lilerin emekli olması için önümüzde çok az bi zaman kaldı. Bu süreçte gündemde oldukça fazla gelişmeler yaşanıyor ve devlet kanadından son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın, "2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız." açıklamasını yapmasının ardından heyecan iyice arttı ve EYT'liler ne zaman emekli olacaklarını büyük bir merakla beklemeye başladı. Tabii, bu süreçte oldukça detay merak ediliyor. Özellikle yaş şartı meselesi gündemde sıklıkla bahsedilen konu haline geldi. Peki, EYT'de son durum ne? Kimler EYT'li olacak? İşte merak edilenler!