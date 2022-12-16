EYT'de A-B KOLU netleşti! 45-46-47 YAŞ + 5.000 Prim + 20-25 YILI olan EYT'ye 1 ADIM kala emekli olacak! YAŞ çat diye düşecek! Staj, çıraklık, borçlanma...
EYT'lilerin emekli olmasına sadece sayılı zaman kaldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için güncel bilgiler kamoyuna paylaşılıyor. Yeni yıla az bir süre kala EYT'liler emekli olacağı günü iple çekmeye başladı. Son olarak Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin EYT için tarih bilgisi ve ayrıntılar hakkında açıklama geldi. Yaş sınırı içinse kulislerden yeni bir talimat geldiği konuşuluyor. Öte yandan EYT kapsamında emekli olan kişilerin kıdem tazminatı hakkı için açıklama yapıldı. Peki, EYT'de yaş sınırı olacak mı? Kimler EYT'den emekli olacak? İşte son gelişmeler...
EYT'lilerin emekli olması için önümüzde çok az bi zaman kaldı. Bu süreçte gündemde oldukça fazla gelişmeler yaşanıyor ve devlet kanadından son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın, "2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız." açıklamasını yapmasının ardından heyecan iyice arttı ve EYT'liler ne zaman emekli olacaklarını büyük bir merakla beklemeye başladı. Tabii, bu süreçte oldukça detay merak ediliyor. Özellikle yaş şartı meselesi gündemde sıklıkla bahsedilen konu haline geldi. Peki, EYT'de son durum ne? Kimler EYT'li olacak? İşte merak edilenler!
■ EYT kapsamında emeklilikte kıdem tazminatı almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
Yasayla beraber emeklilik dilekçesi verip istifa eden çalışanlar kıdem tazminatını mevcut çalışanlar gibi alabilecek. Aynı iş yerinde veya aynı işverene bağlı iş yerlerinde bir yıllık çalışma süresi olan kıdeme hak kazanıyor. Son iş yerinde ister 1 yıl ister 10 yıl çalışsın, EYT kapsamında emekli olacak bütün çalışanların kıdem tazminatı hakkı korunacak.