EYT’de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? SSK, Bağkur’luya 5000 prim şartı mı geçerli olacak? EYT şartları açıklandı mı? Yasa çıktı mı?

EYT 5000 gün mü 5400 gün mü, EYT 5000 prim gün şartı var mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.