EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? SSK, Bağkur'luya 5000 prim şartı mı geçerli olacak? EYT şartları açıklandı mı? Yasa çıktı mı?
EYT'de son durum hakkında aramalar hız kazandı. Meclis'te mesai bugün EYT gündemiyle yeniden başladı. Bugün görüşülen yasayla ilgili en merak edilen konulardan biri de prim eşitliği konusu oldu. Peki, EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? SSK, Bağkur'luya 5000 prim şartı mı geçerli olacak? EYT şartları açıklandı mı? Yasa çıktı mı? İşte detaylar...
28.02.2023 18:39 - Son Güncelleme: 28.02.2023 18:39
EYT 5000 gün mü 5400 gün mü, EYT 5000 prim gün şartı var mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.
Buna göre; SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak.