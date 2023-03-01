2000-2005-2007-2008 sonrasına B PLANI devrede! EYT'de YASA HAZIR Nihai Kadro netleşti! Başlangıç süresi geri çekiliyor!

EYT için geri sayım sona erdi ve Meclis aşamasına gelindi. Bu kapsamda EYT'de son durum emeklilik için gün sayan binlerce kişi tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, tüm partilerin destek vermesi durumunda EYT'nin yasalaşma tarihini net bir şekilde açıkladı. Bu kapsamda arama motorlarında, 'EYT yasalaştı mı? EYT şartları neler olacak?' gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte tüm gelişmeler haberimizde...