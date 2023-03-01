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Haberler Ekonomi 2000-2005-2007-2008 sonrasına B PLANI devrede! EYT'de YASA HAZIR Nihai Kadro netleşti! Başlangıç süresi geri çekiliyor!

2000-2005-2007-2008 sonrasına B PLANI devrede! EYT'de YASA HAZIR Nihai Kadro netleşti! Başlangıç süresi geri çekiliyor!

EYT yasası için Meclis'in süreci 28 Şubat'ta başladı. İşe giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olanları kapsayacak yasada değişikliler olacak mı merak ediliyor. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? Kimler EYT'den yararlanacak? İşte tüm gelişmeler haberimizde.

takvim.com.tr
01.03.2023 09:41 - Son Güncelleme: 01.03.2023 09:46
2000-2005-2007-2008 sonrasına B PLANI devrede! EYT’de YASA HAZIR Nihai Kadro netleşti! Başlangıç süresi geri çekiliyor! SSK, Bağkur’luya yaşsız emeklilik...

EYT için geri sayım sona erdi ve Meclis aşamasına gelindi. Bu kapsamda EYT'de son durum emeklilik için gün sayan binlerce kişi tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, tüm partilerin destek vermesi durumunda EYT'nin yasalaşma tarihini net bir şekilde açıkladı. Bu kapsamda arama motorlarında, 'EYT yasalaştı mı? EYT şartları neler olacak?' gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte tüm gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2000-2005-2007-2008 sonrasına B PLANI devrede! EYT’de YASA HAZIR Nihai Kadro netleşti! Başlangıç süresi geri çekiliyor! SSK, Bağkur’luya yaşsız emeklilik...

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

2000-2005-2007-2008 sonrasına B PLANI devrede! EYT’de YASA HAZIR Nihai Kadro netleşti! Başlangıç süresi geri çekiliyor! SSK, Bağkur’luya yaşsız emeklilik...

Düzenlemenin yeni adresi TBMM Genel Kurulu olacak. Genel Kurul'da görüşülüp kabul edildikten sonra yasalaşacak düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

2000-2005-2007-2008 sonrasına B PLANI devrede! EYT’de YASA HAZIR Nihai Kadro netleşti! Başlangıç süresi geri çekiliyor! SSK, Bağkur’luya yaşsız emeklilik...

KİMLER HEMEN EMEKLİ OLACAK?

Düzenleme Genel Kurul'dan mevcut haliyle geçerse, yürürlüğe girmesiyle; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek.

2000-2005-2007-2008 sonrasına B PLANI devrede! EYT’de YASA HAZIR Nihai Kadro netleşti! Başlangıç süresi geri çekiliyor! SSK, Bağkur’luya yaşsız emeklilik...

Buna göre; SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak.

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