2000-2005-2007-2008 sonrasına B PLANI devrede! EYT'de YASA HAZIR Nihai Kadro netleşti! Başlangıç süresi geri çekiliyor!
EYT yasası için Meclis'in süreci 28 Şubat'ta başladı. İşe giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olanları kapsayacak yasada değişikliler olacak mı merak ediliyor. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? Kimler EYT'den yararlanacak? İşte tüm gelişmeler haberimizde.
01.03.2023 09:41 - Son Güncelleme: 01.03.2023 09:46
EYT için geri sayım sona erdi ve Meclis aşamasına gelindi. Bu kapsamda EYT'de son durum emeklilik için gün sayan binlerce kişi tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, tüm partilerin destek vermesi durumunda EYT'nin yasalaşma tarihini net bir şekilde açıkladı. Bu kapsamda arama motorlarında, 'EYT yasalaştı mı? EYT şartları neler olacak?' gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte tüm gelişmeler haberimizde...
Buna göre; SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak.