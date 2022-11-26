EYT'de 46,47,48,49 yaşa tazminat ve çalışma KAPISI ARALANDI! SSK, Bağ-Kur'lular ŞAFAK sayıyor! 4A, 4B, 4C ilk sigortalılık tarihinize göre...
EYT düzenlemesinden ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar yararlanacak. Eylül 1999 öncesi SSK'lı, yani 4/A statüsünde, sigortalı olan kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim gün sayısını tamamlamaları gerekiyor. İşte merak edilenler...
26.11.2022 18:43 - Son Güncelleme: 26.11.2022 18:43
FİRMALAR HAZIR DEĞİL
Son günlerde iş dünyasından yapılan açıklamalarda yoğun bir emeklilik hareketi olacağı ve kıdem tazminat yükü oluşturacağı belirtilerek faizsiz kredi desteği isteniyor. Çünkü bugün Türkiye7de birçok firma kıdem tazminatı için bir kaynak ayırmıyor. Oysa geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen kıdem tazminatı fonu kabul edilse ve kurulsaydı bugün tazminat diye bir sorun olmayacaktı. Ancak hem iş dünyası hem sendikalar buna karşı direndiler.