EYT’de 46,47,48,49 yaşa tazminat ve çalışma KAPISI ARALANDI! SSK, Bağ-Kur’lular ŞAFAK sayıyor! 4A, 4B, 4C ilk sigortalılık tarihinize göre...

FİRMALAR HAZIR DEĞİL

Son günlerde iş dünyasından yapılan açıklamalarda yoğun bir emeklilik hareketi olacağı ve kıdem tazminat yükü oluşturacağı belirtilerek faizsiz kredi desteği isteniyor. Çünkü bugün Türkiye7de birçok firma kıdem tazminatı için bir kaynak ayırmıyor. Oysa geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen kıdem tazminatı fonu kabul edilse ve kurulsaydı bugün tazminat diye bir sorun olmayacaktı. Ancak hem iş dünyası hem sendikalar buna karşı direndiler.