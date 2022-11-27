e-devlet'ten başvurun PTT'den 3 dakikada çekin! Çocuklu babalara 600 TL aile yardımı! 'Çocuğun ihtiyaçları dağ gibi' diyene devlet el uzatıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli hanelerin çocuklarına 350 ile 650 TL arasında destek parası veriyor.
Çocuklu ailelere PTT'den 300, 400, 600 TL destek veriliyor! Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen bu yardım binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Yaklaşık 4 milyon aileye, 15 milyar TL'lik maddi destek sağlamayı hedefleyen ve 350 lira ile 650 lira arasında yapılan Çocuk Destek Bileşeni ödeniyor. İşte detaylar...
ÇOCUK DESTEK PARASI NASIL, NEREDEN ALINIR?
Destek programından yararlanmak isteyen vatandaşlar, "Aile Destek Programı" başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. e-Devlet'ten yapıldığı gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına(SYDV) veya bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvuruda yapabilirler.
ÇOCUK PARASI NE ZAMAN YATAR?
Çocuk parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmenize gerek kalmaz. Çocuk parası için yaptığınız başvurunun kabul edilip edilmediğini ya da paranın yatıp yatmadığını ise; En yakın PTT şubesine giderek; E-Devlet Kapısı üzerinden online sorgulama yaparak, Telefon ile 444 1 788 numaralı PTT Müşteri Hizmetlerini arayarak kontrol edebilirsiniz.
ÇOKLU DOĞUM YARDIMI
Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir. Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci
Kimler faydalanabilir?
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (1.833,45 TL) az olan haneler TC Kimlik Kartı 400 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.