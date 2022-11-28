İslam Memiş ev, araba alacaklara tarih verdi! 'Piyasa dolup taşacak' Mutlaka o tarihi bekleyin...
TCMB'nin faizi tek haneye indirmesiyle İslam Memiş'ten uzun zamandır beklenen yorum geldi. Faizin inmesinin ardından ev ve araba almak isteyen vatandaşlara uyarı üstüne uyarı geldi. Ev ve araba almayı düşünüyorsanız mutlaka o tarihi bekleyin. Altın ve Para Piyasları Uzmanı Memiş' piyasa dolup taşacak' dedi o kişileri uyardı. İşte detaylar...
28.11.2022 10:46 - Son Güncelleme: 28.11.2022 10:46
tın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ev ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara faiz kararı sonrası uyarılarda bulundu.
"DÜNYAYA DUYURMUŞ OLACAK"
İslam Memiş konuyla iligli olarak "Tek haneli bir faizle yılı tamamlamak önemli. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler ya da gelişmekte olan ülkeler, faiz artırımı yaparken enflasyon karşısında Türkiye, farklı bir politika uyguladı. Ve aralık ayı itibariyle hedeflenen enflasyon rakamlarının geri gelmesi faiz indirerek bu politikanın geçeli olacağı tezini aslında dünyaya duyurmuş olacak. Eğer başarılabilirse" ifadelerini kullandı.