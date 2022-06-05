EYT'de 45 yaş formülü! Bu şarta uyan herkes maaşına emekliliğine kavuşacak! Bekleme süresi 2-3-4 yıl kısalacak! Avrupa modeliyle...
EYT düzenlemesiyle birlikte bekleme süreniz kısalacak! Gün ve primi dolana müjde yaklaşıyor. Bu şarta uyan herkes maaşına kavuşacak. Emeklilikte yaşa takılanların 2022 yılında tamamlanması beklenirken yeni formüller tek tek gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin öncelikli olduğunu ifade etmişti. 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı ve Başkan Erdoğan'a sunuldu. Bu gelişmeler sonrası gözler EYT ile ilgili çalışmaların başlayacağı tarihe çevrildi. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında gündem maddelerinden olan EYT ile ilgili çalışmalar yakında kamuoyu ile paylaşılacak. Bunun için 5 adımlı yol haritası bulunuyor. İşte EYT'ye dair merak edilenler!
05.06.2022 12:54 - Son Güncelleme: 05.06.2022 12:54
EYT'de son durum merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hali hazırda 5 formül var. Emeklilik hesaplamalarında sigorta başlangıç gününe, doğum yılına ve yatırılan prime bakılır. Primi tamamlamasına rağmen sigorta başlangıcı sebebiyle için yaşa takılanlar emekli olamıyor. İşte EYT son gelişmeler haberimizde!
Ortaya çıkacak formül ile ilgili de çalışma sürüyor. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da gündemdeki konular arasında EYT de bulunuyor. Toplumun merakla beklediği EYT'liler konusunda da ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model arayışının sürdüğü bildirildi.