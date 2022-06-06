2. yeni ışık yakıldı! Mayıs ayı enflasyon oranı ile yeni asgari ücret zammı hesap tablosu! Asgari ücret ek zamla birlikte 5.500 üzerinde ödenecek!

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mart ayı içerisinde Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam olur mu sorusu sorulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan o soruya şu yanıtı vermişti;

"Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."