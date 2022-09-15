EYT'de 43, 47, 49 yaşında emeklilik hesabı çıktı! 2008- 2002- 1999 sigorta girişliye 5400 gün bombardımanı! Bu kişilerde YAŞ aranmayacak! 15 yıl çalıştıysanız...

Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, EYT'nin çözüm yollarıyla ilgili şu bilgileri verdi;

EYT'DE SGK VE BAĞ-KUR DETAYI

Hizmet akdiyle bir işverene bağlı olarak çalışanlardan 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekli olacağı tarih; sosyal güvenlik reformu adı altında bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile sigorta başlangıç tarihlerine bağlı olarak 2 ile 18 yıl arasında uzatıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak adlandırılan bu grup yıllardan beri mağduriyetlerinin giderilmesi için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Bunun sonucu olarak, EYT yasa tasarısının Aralık 2022'de tamamlanarak TBMM'ye getirileceğiyle ilgili açıklamalar yapıldı. Tasarı henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak tek formülün olduğunu biliyoruz. Bu formülün de geniş bir kesimi memnun etmesi önemli.