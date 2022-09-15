EYT'de 43, 47, 49 yaşında emeklilik hesabı çıktı! 2008- 2002- 1999 sigorta girişliye 5400 gün bombardımanı! Bu kişilerde YAŞ aranmayacak! 15 yıl çalıştıysanız...
Milyonların beklediği EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Bakan Bilgin ortada tek bir formülün oluğunu belirtmişti. EYT yasa tasarısının Aralık 2022'de tamamlanarak TBMM'ye getirilmesi bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak adlandırılan bu grup sık sık 'EYT ne zaman çıkacak' sorusuna yanıt arıyor. Peki EYT'de son gelişmeler neler, kimleri kapsayacak? Ben de EYT ile emekli olabilir miyim? EYT beni de kapsar mı? EYT'de 43, 47, 49 yaşında emeklilik hesabı çıktı! 2008- 2002- 1999 sigorta girişliye 15 yıl 5400 gün bombardımanı! Bu kişilerde YAŞ aranmayacak! 15 yıl çalıştıysanız...
Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısaca EYT için Türkiye modeli uygulanacak. Çalışmalar son sürat devam ederken EYT'li SSK'lı ve Bağ-Kurlular nasıl emekli olabileceklerini sıklıkla araştırır oldu. Bu noktada formülün detayaları merak ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası için Aralık ayını işaret ederken, yeni bir gelişme daha konuşulmaya başlandı. Sigortalı (SSK) çalışan EYT'liler yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte kamuoyuna yansıyan farklı çözüm önerileri...
Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, EYT'nin çözüm yollarıyla ilgili şu bilgileri verdi;
EYT'DE SGK VE BAĞ-KUR DETAYI
Hizmet akdiyle bir işverene bağlı olarak çalışanlardan 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekli olacağı tarih; sosyal güvenlik reformu adı altında bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile sigorta başlangıç tarihlerine bağlı olarak 2 ile 18 yıl arasında uzatıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak adlandırılan bu grup yıllardan beri mağduriyetlerinin giderilmesi için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Bunun sonucu olarak, EYT yasa tasarısının Aralık 2022'de tamamlanarak TBMM'ye getirileceğiyle ilgili açıklamalar yapıldı. Tasarı henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak tek formülün olduğunu biliyoruz. Bu formülün de geniş bir kesimi memnun etmesi önemli.
EYT'Lİ BAĞKUR'LULAR
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan esnaf, sanatkar, tüccar, sanayici ve serbest meslek erbabı, kolektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, limitet şirket ortakları, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyelerinin sosyal güvenliği, sosyal güvelik reformlarının uygulamaya konmasından önce toplumda kısaca 'Bağkur' olarak adlandırılan '1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu' ile sağlanmaktaydı.