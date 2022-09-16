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Erken emeklilik bekleyenler için açıklama geldi! Flaş karar verildi, o kişiler için erken emekliliğin önü açıldı! Az önce belli oldu!

SGK, yaş, prim ödemesi ve sigortalı olma zamanı başlıkları altında belirlemiş bulunduğu emekli olma şartlarını, birtakım hallerde esnetebilmektedir. Hastalığa yakalanma, malullük hali gibi sebepler, erken emekli olabilmek amacıyla yeterlidir. Bu kapsamda, erken emeklilik hakkının tanındığı birtakım meslek kümeleri da bulunmaktadır. İlgili meslek kümeleri, SGK'nın "yıpranma payı" ayrıcalığından yararlanarak erken emekli olma hakkına sahip olabilmektelerdir.

takvim.com.tr
16.09.2022 08:18 - Son Güncelleme: 16.09.2022 08:18
Erken emeklilik bekleyenler için açıklama geldi! Flaş karar verildi, o kişiler için erken emekliliğin önü açıldı! Az önce belli oldu!

Emekli olmak, uzun yıllardır çalışma yaşamı bağlamında olan ya da çalışma yaşamına yeni dahil olmuş olan bütün kişilerin, gelecekleri ile alakalı kurdukları esas hayallerden birisidir. Verdikleri emeklerin karşılıklarını yaşlılık zamanlarında alabilmek isteyen vatandaşlar, erken emekli olmanın yollarını araştırmaktalardır. Bu kapsamda kişilerin yüzlerini güldüren haberi veren SGK, birtakım meslek grupları için erken emekliliğin olası olduğunu duyurmuştur.

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Erken emeklilik bekleyenler için açıklama geldi! Flaş karar verildi, o kişiler için erken emekliliğin önü açıldı! Az önce belli oldu!

Yıpranma Payı Ayrıcalığı

SGK bağlamında açıklananlardan birisi olan yıpranma payı, çalışma hayatlarını zorlu şartlar dahilinde devam ettiren vatandaşları kapsamaktadır.

Erken emeklilik bekleyenler için açıklama geldi! Flaş karar verildi, o kişiler için erken emekliliğin önü açıldı! Az önce belli oldu!

Görev tarifi dahilinde şahsi sağlığı tehdit altında olabilecek olan meslek grupları içinde sigortalı olarak istihdam edilmiş olan bireylerin senelik sigortalı olma sürelerine, ekleme yapılır. Hangi meslek grubunun, ne kadar erken emekli olabileceği ise SGK doğrultusundan belirlenir.

Erken emeklilik bekleyenler için açıklama geldi! Flaş karar verildi, o kişiler için erken emekliliğin önü açıldı! Az önce belli oldu!
Yıpranma Payı Ayrıcalığı ile Erken Emekli Olabilecek Meslek Grupları
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun erken emekli olma fırsatı sunduğu yıpranma payı başlığından yararlanabilecek olan birçok sektör bulunmaktadır. İlgili ayrıcalığa sahip olarak sigortalı olma sürelerine ekleme yapılan meslek alanları şu şekildedir:
Erken emeklilik bekleyenler için açıklama geldi! Flaş karar verildi, o kişiler için erken emekliliğin önü açıldı! Az önce belli oldu!

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