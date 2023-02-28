EYT’de 4 MADDE nedir? EYT’de 4 maddenin içeriği ne, Meclis’te kabul edildi mi? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, 1 Mart’ta mı? Resmi Gazete son dakika!

"1999 yılı, 8 Eylül'den önce ve sonra olmak üzere iki farklı hukuki statü getiriyor. 9 Eylül 1999'dan önce yaş şartı yok. Bununla beraber, 9 Eylül 1999'la beraber 99'dan bugüne kadar yürürlükte olan mevzuat aynı mevzuattır. 99'daki mevzuat bugüne kadar geçerli bir mevzuattır ve o mevzuatta da emekli olabilmek için üç şart aranmaktadır.