EYT'de 2022 sinyali geldi! 2 formül için kollar sıvanıyor: 7200 prim günü, vergi kaydı olanlara borçlanma hakkı! Yaklaşık 5 yıllık fark... EYT için yeni gelişmeler tek tek duyurulmaya devam ediliyor. Yaş dışındaki şartları yerine getiren EYT'liler için hükümet tarafından çeşitli talepler masaya yatırıldı. Esnaf için yeni talepler gündeme geldi. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışma merakla beklenirken, esnaf için 2 talep onuşuluyor. İşte EYT hakkında son gelişmeler...