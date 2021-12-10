Bu kampanyayı kaçıran bin pişman olur! Akbank, Aktif Bank, ING fırsatı son dakika duyurdu! Başvuran herkese yüzde 0 faizli anında 5.000 TL!
TCMB faiz indirimi sonrasında bankalardan da kredi faiz indirimleri hamlesi gecikmedi. %0 faiz oranları ile anında 5 bin liraya kadar nakit desteği veren birçok banka, artan pahalılık karşısında uygun finansman arayanlara cazip teklifler sunuyor. Uygun ödeme koşulları ve sıfır faiz oranları ile anında kredi veren Akbank, ING ve Aktif Bank, nakit arayanlara en iyi imkanları sunmaya devam ediyor. İşte en uygun ihtiyaç kredileri...
10.12.2021 08:38
- Son Güncelleme: 10.12.2021 08:38
Akbank'dan Faizsiz 5 Bin TL Hoş Geldin Kredisi
Akbank Mobil ile banka müşterisi olan tüm vatandaşlara, 2 gün içinde başvurularını yapmaları halinde 12 ay vade seçenekleri ile %0 faiz oranlı kredi verilecek. 5.000 TL'ye kadar verilen kredi ile ek herhangi bir faiz uygulaması bulunmuyor. Merkez Bankası tarafından düşürülen faizler sonrasında gelen Akbank Hoş Geldin Kredisi ile vatandaşların faiz yükü altına girmeden kredi kullanması sağlanacak.