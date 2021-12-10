Bu kampanyayı kaçıran bin pişman olur! Akbank, Aktif Bank, ING fırsatı son dakika duyurdu! Başvuran herkese yüzde 0 faizli anında 5.000 TL!

Akbank'dan Faizsiz 5 Bin TL Hoş Geldin Kredisi

Akbank Mobil ile banka müşterisi olan tüm vatandaşlara, 2 gün içinde başvurularını yapmaları halinde 12 ay vade seçenekleri ile %0 faiz oranlı kredi verilecek. 5.000 TL'ye kadar verilen kredi ile ek herhangi bir faiz uygulaması bulunmuyor. Merkez Bankası tarafından düşürülen faizler sonrasında gelen Akbank Hoş Geldin Kredisi ile vatandaşların faiz yükü altına girmeden kredi kullanması sağlanacak.