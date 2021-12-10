2022 yılında maaşlara seyyanen iyileştirme yapılabilir! SSK Bağ-Kur emeklisi için 3 talep iletildi! 25 gün sonra zam belli olacak!

Emekli Maaşlarına Seyyanen İyileştirme Gündemde

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarının iyileştirmesine yönelik seyyanen zam talebini gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama kapsamında, son günlerde birçok farklı meslek grubunda yapılan maaş iyileştirmelerinin, emeklilerin aylıklarında da yapılması gerektiği ifade edildi.