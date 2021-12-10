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Haberler Ekonomi 2022 yılında maaşlara seyyanen iyileştirme yapılabilir! SSK Bağ-Kur emeklisi için 3 talep iletildi! 25 gün sonra zam belli olacak!

2022 yılında maaşlara seyyanen iyileştirme yapılabilir! SSK Bağ-Kur emeklisi için 3 talep iletildi! 25 gün sonra zam belli olacak!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ Kur kapsamında taban aylıkları ve ek zam artışlarının yeniden gündeme gelmesini sağladı. Emeklilere seyyanen zam ile maaş iyileştirilmesinin yapılması çağrısında bulunan TÜED, 2022 Ocak zammını bekleyenlere bir müjde daha verilmesinin önünü açtı. İşte 2022 emekli maaşı zam oranları...

takvim.com.tr
10.12.2021 08:33 - Son Güncelleme: 10.12.2021 12:45
25 gün sonra zam belli olacak! SSK Bağ-Kur emeklisi için 3 talep iletildi! 2022 yılında maaşlara seyyanen iyileştirme yapılabilir!

Emekli Maaşlarına Seyyanen İyileştirme Gündemde

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarının iyileştirmesine yönelik seyyanen zam talebini gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama kapsamında, son günlerde birçok farklı meslek grubunda yapılan maaş iyileştirmelerinin, emeklilerin aylıklarında da yapılması gerektiği ifade edildi.

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25 gün sonra zam belli olacak! SSK Bağ-Kur emeklisi için 3 talep iletildi! 2022 yılında maaşlara seyyanen iyileştirme yapılabilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşları için seyyanen iyileştirme yapılmasını beklediklerini ifade eden TÜED Genel Başkanı Ergün, emekli maaşlarında taban aylıklarının asgari ücret ile eşitlenmesi gerektiğini de gündeme getirmişti.

25 gün sonra zam belli olacak! SSK Bağ-Kur emeklisi için 3 talep iletildi! 2022 yılında maaşlara seyyanen iyileştirme yapılabilir!

En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğine dikkat çeken Ergün, seyyanen zam çağrısında bulunarak emeklilerin durumunu bir kere daha gündeme taşıdı.

25 gün sonra zam belli olacak! SSK Bağ-Kur emeklisi için 3 talep iletildi! 2022 yılında maaşlara seyyanen iyileştirme yapılabilir!

Taban Emekli Aylığı En Az Asgari Ücret Kadar Olmalı

Yeni yıla az bir süre kala emekli aylıkları ile ilgili zam tartışmaları da gündeme gelmeye devam ediyor.

25 gün sonra zam belli olacak! SSK Bağ-Kur emeklisi için 3 talep iletildi! 2022 yılında maaşlara seyyanen iyileştirme yapılabilir!

2022 yılı asgari ücret zam görüşmelerinin devam ettiği şu günlerde, emekli taban aylıklarında da en az asgari ücret üzerinden maaşların ödenmesi gerektiği ifade edildi.

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