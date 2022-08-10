EYT'de 2 etkili formül: 40-44-52 yaşında emekli edecek! Almanya modeli mi Finlandiya modeli mi uygulanacak? 6 yıl erken emeklilik...
EYT hakkında son durum merak ediliyor. Hükümet, 3600 ek gösterge meselesinin ardından EYT için çözüm formülleri aramaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma heyecanla beklenirken, yaş için bir alt sınır getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. EYT için 2 güçlü formül yer alıyor. 2023 başından itibaren "kademeli emeklilik" sistemi üzerine düzenleme yapılması planlanlananlar arasında. Peki, EYT'de kim ne zaman emekli olacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberler gün gün takip edilerek yeni gelişmeler olup olmadığı merak ediliyor. EYT'liler için formüller yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Aralık veya Ocak ayında Yaşa Takılanlar için önemli adımların atılması bekleniyor. 3600 ek gösterge meselesinin tamamlanmasının ardından EYT ile ilgili gelişmelerin yaşanması an meselesi olacak gibi gözüküyor. Peki, EYT'de kim ne zaman emekli olacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
Milyonlarca kişi yeni emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu hazırlıklarını sürdürürken, bu kişilere emeklilik yolunu açacak düzenlemenin kapsamı merak ediliyor.
ALT SINIR GELİR Mİ?
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor. Yapılacak düzenleme ile bu kişilere emeklilik yolunun açılması planlanıyor. Bu kapsamda pek çok formül de gündeme geliyor. EYT'lilere yaş şartı kaldırılırken, bir alt sınır getirilebileceği konuşuluyor.