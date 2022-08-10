Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'de 2 etkili formül: 40-44-52 yaşında emekli edecek! Almanya modeli mi Finlandiya modeli mi uygulanacak? 6 yıl erken emeklilik...

EYT'de 2 etkili formül: 40-44-52 yaşında emekli edecek! Almanya modeli mi Finlandiya modeli mi uygulanacak? 6 yıl erken emeklilik...

EYT hakkında son durum merak ediliyor. Hükümet, 3600 ek gösterge meselesinin ardından EYT için çözüm formülleri aramaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma heyecanla beklenirken, yaş için bir alt sınır getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. EYT için 2 güçlü formül yer alıyor. 2023 başından itibaren "kademeli emeklilik" sistemi üzerine düzenleme yapılması planlanlananlar arasında. Peki, EYT'de kim ne zaman emekli olacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
10.08.2022 16:09 - Son Güncelleme: 10.08.2022 16:09
EYT’de 2 etkili formül: 40-44-52 yaşında emekli edecek! Almanya modeli mi Finlandiya modeli mi uygulanacak? 6 yıl erken emeklilik...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberler gün gün takip edilerek yeni gelişmeler olup olmadığı merak ediliyor. EYT'liler için formüller yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Aralık veya Ocak ayında Yaşa Takılanlar için önemli adımların atılması bekleniyor. 3600 ek gösterge meselesinin tamamlanmasının ardından EYT ile ilgili gelişmelerin yaşanması an meselesi olacak gibi gözüküyor. Peki, EYT'de kim ne zaman emekli olacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de 2 etkili formül: 40-44-52 yaşında emekli edecek! Almanya modeli mi Finlandiya modeli mi uygulanacak? 6 yıl erken emeklilik...

Milyonlarca kişi yeni emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu hazırlıklarını sürdürürken, bu kişilere emeklilik yolunu açacak düzenlemenin kapsamı merak ediliyor.

EYT’de 2 etkili formül: 40-44-52 yaşında emekli edecek! Almanya modeli mi Finlandiya modeli mi uygulanacak? 6 yıl erken emeklilik...

ALT SINIR GELİR Mİ?
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor. Yapılacak düzenleme ile bu kişilere emeklilik yolunun açılması planlanıyor. Bu kapsamda pek çok formül de gündeme geliyor. EYT'lilere yaş şartı kaldırılırken, bir alt sınır getirilebileceği konuşuluyor.

EYT’de 2 etkili formül: 40-44-52 yaşında emekli edecek! Almanya modeli mi Finlandiya modeli mi uygulanacak? 6 yıl erken emeklilik...

YASA NE GETİRDİ?
1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na 4447 sayılı Kanun'la eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi.

EYT’de 2 etkili formül: 40-44-52 yaşında emekli edecek! Almanya modeli mi Finlandiya modeli mi uygulanacak? 6 yıl erken emeklilik...

Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için işe giriş tarihine göre kadınlarda 55, erkeklerde 58'e varan yaş şartı getirildi.

SON DAKİKA