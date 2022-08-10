EYT’de 2 etkili formül: 40-44-52 yaşında emekli edecek! Almanya modeli mi Finlandiya modeli mi uygulanacak? 6 yıl erken emeklilik...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberler gün gün takip edilerek yeni gelişmeler olup olmadığı merak ediliyor. EYT'liler için formüller yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Aralık veya Ocak ayında Yaşa Takılanlar için önemli adımların atılması bekleniyor. 3600 ek gösterge meselesinin tamamlanmasının ardından EYT ile ilgili gelişmelerin yaşanması an meselesi olacak gibi gözüküyor. Peki, EYT'de kim ne zaman emekli olacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde!