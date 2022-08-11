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5 yıl önce emekli oluyorsunuz! Biraz evvel belli oldu! Üstelik başvuruya gerek yok! Anında şipşak emekli olun!

SGK, çalışma vakitleri kapsamında sigorta prim ödemelerini gerçekleştirmiş, yaşını doldurmuş ve sigortalı olma vaktini tamamlamış olan bütün ülke vatandaşlarına, emekli olma ve dolayısı ile de emeklilik maaşı alma hakkı tanımaktadır. Bu kapsamda her vatandaş, mensup bulunduğu meslek koluna, ödenen sigorta primi tutarına ve başka faktörlere bağlı olarak değişik vakit Aralıklarına, değişik tutarlar karşılığında emekli olabilmektedir.

takvim.com.tr
11.08.2022 08:55 - Son Güncelleme: 11.08.2022 08:55
5 yıl önce emekli oluyorsunuz! Biraz evvel belli oldu! Üstelik başvuruya gerek yok! Anında şipşak emekli olun!

Emekli olmak, uzun yıllardır çalışma yaşamı içerisinde yer alan ya da çalışma yaşamına yeni dahil olmuş olan bütün kişilerin, gelecekleri ile alakalı kurdukları esas hayallerden birisidir. Verdikleri emeklerin karşılıklarını yaşlılık zamanlarında alabilmek isteyen vatandaşlar, erken emekli olmanın yollarını araştırmaktalardır. Bu kapsamda vatandaşların yüzlerini güldüren haberi veren SGK, birtakım meslek kümeleri amacıyla erken emekliliğin olası olduğunu duyurmuştur.

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5 yıl önce emekli oluyorsunuz! Biraz evvel belli oldu! Üstelik başvuruya gerek yok! Anında şipşak emekli olun!

SGK, yaş, prim ödemesi ve sigortalı olma zamanı başlıkları altında belirlemiş bulunduğu emekli olma şartlarını, birtakım hallerde esnetebilmektedir.

5 yıl önce emekli oluyorsunuz! Biraz evvel belli oldu! Üstelik başvuruya gerek yok! Anında şipşak emekli olun!

Hastalığa yakalanma, malullük hali gibi sebepler, erken emekli olabilmek amacıyla yeterlidir. Bu kapsamda, erken emeklilik hakkının tanındığı birtakım meslek kümeleri da bulunmaktadır.

5 yıl önce emekli oluyorsunuz! Biraz evvel belli oldu! Üstelik başvuruya gerek yok! Anında şipşak emekli olun!

İlgili meslek kümeleri, SGK'nın "yıpranma payı" ayrıcalığından yararlanarak erken emekli olma hakkına sahip olabilmektelerdir.

5 yıl önce emekli oluyorsunuz! Biraz evvel belli oldu! Üstelik başvuruya gerek yok! Anında şipşak emekli olun!

Yıpranma Payı

Görev tarifi dahilinde şahsi sağlığı tehdit altında olabilecek olan meslek kümeleri içinde sigortalı olarak istihdam edilmiş olan vatandaşların senelik sigortalı olma sürelerine, ekleme yapılır.

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