5 yıl önce emekli oluyorsunuz! Biraz evvel belli oldu! Üstelik başvuruya gerek yok! Anında şipşak emekli olun!

Emekli olmak, uzun yıllardır çalışma yaşamı içerisinde yer alan ya da çalışma yaşamına yeni dahil olmuş olan bütün kişilerin, gelecekleri ile alakalı kurdukları esas hayallerden birisidir. Verdikleri emeklerin karşılıklarını yaşlılık zamanlarında alabilmek isteyen vatandaşlar, erken emekli olmanın yollarını araştırmaktalardır. Bu kapsamda vatandaşların yüzlerini güldüren haberi veren SGK, birtakım meslek kümeleri amacıyla erken emekliliğin olası olduğunu duyurmuştur.