5 yıl önce emekli oluyorsunuz! Biraz evvel belli oldu! Üstelik başvuruya gerek yok! Anında şipşak emekli olun!
SGK, çalışma vakitleri kapsamında sigorta prim ödemelerini gerçekleştirmiş, yaşını doldurmuş ve sigortalı olma vaktini tamamlamış olan bütün ülke vatandaşlarına, emekli olma ve dolayısı ile de emeklilik maaşı alma hakkı tanımaktadır. Bu kapsamda her vatandaş, mensup bulunduğu meslek koluna, ödenen sigorta primi tutarına ve başka faktörlere bağlı olarak değişik vakit Aralıklarına, değişik tutarlar karşılığında emekli olabilmektedir.
Emekli olmak, uzun yıllardır çalışma yaşamı içerisinde yer alan ya da çalışma yaşamına yeni dahil olmuş olan bütün kişilerin, gelecekleri ile alakalı kurdukları esas hayallerden birisidir. Verdikleri emeklerin karşılıklarını yaşlılık zamanlarında alabilmek isteyen vatandaşlar, erken emekli olmanın yollarını araştırmaktalardır. Bu kapsamda vatandaşların yüzlerini güldüren haberi veren SGK, birtakım meslek kümeleri amacıyla erken emekliliğin olası olduğunu duyurmuştur.
SGK, yaş, prim ödemesi ve sigortalı olma zamanı başlıkları altında belirlemiş bulunduğu emekli olma şartlarını, birtakım hallerde esnetebilmektedir.
İlgili meslek kümeleri, SGK'nın "yıpranma payı" ayrıcalığından yararlanarak erken emekli olma hakkına sahip olabilmektelerdir.