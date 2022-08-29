EYT’de 1999 öncesi sigorta girişliye TÜRK modeli butonu aktif! 4a,4b,4c’liye 45-46-47-48 yaşında emeklilik! Bu listedekiler EYT dışı! SSK, Emekli Sandığı, Bağkur, 5000, 5975 primle beklemeden...

'Belli bir yaş sınırı olacak mı?' sorusuna "bakalım" diye yanıt veren Bakan Bilgin, sözlerine şöyle sürdürdü;

"Daha çalışmamız sürüyor. Bir çok aşamadan geçecek. Bakanlık bünyesinde çalışılıyor. Sonra diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarla da görüşülecek. Üzerinde uzlaştığımız ve sayın Cumhurbaşkanının da onayladığı çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız."