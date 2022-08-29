Sıvı yağ, un ve şekere yüzde 30’luk indirim! Stokçuluğa karşı büyük adım

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, üyelerinin artan girdi maliyetleriyle ve stokçulukla mücadele etmesi için kooperatif kurdu. Türkiye'de ilk olarak uygulanan modelde kooperatif, yaptığı toplu alım sayesinde piyasada bin 1000 TL olan şekerin çuvalını oda üyelerine 800 TL'ye satarken yaptığı toplu alım anlaşmaları sayesinde un ve ayçiçek yağında da benzer indirimler aldı.