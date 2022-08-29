Sıvı yağ, un ve şekere yüzde 30'luk indirim! Stokçuluğa karşı büyük adım
Artan girdi maliyetleri ve stokçuluğa karşı İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası kooperatif kurdu. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren kooperatif üyelerine şeker, sıvı yağ ve unu yüzde 30 indirimle satacak.
İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, üyelerinin artan girdi maliyetleriyle ve stokçulukla mücadele etmesi için kooperatif kurdu. Türkiye'de ilk olarak uygulanan modelde kooperatif, yaptığı toplu alım sayesinde piyasada bin 1000 TL olan şekerin çuvalını oda üyelerine 800 TL'ye satarken yaptığı toplu alım anlaşmaları sayesinde un ve ayçiçek yağında da benzer indirimler aldı.
İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, "Birleşerek stokçuluğa dur dedik. Üye esnafın maliyetlerinde minimum yüzde 20 tasarruf sağladık. Hedefimiz bu oranı daha da artırmak" dedi.
"TEMEL GİRDİLERİMİZ YÜZDE 300 ARTTI"
Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde esnafın ekonomik dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesini önleyecek mekanizmaların başında kooperatiflerin geldiğini kaydeden İhsan Esen, benzer modeli Türkiye'de hayata geçiren ilk meslek örgütü olduklarını söyledi.
Esen, "Dünya genelinde iklim krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel ekonomik kriz, tedarik zincirinde kopmalar derken şeker, un, enerji gibi esnafın temel girdilerinde yüzde 300'e varan artışlar yaşandı. Bugün yaşadığımız daha farklı bir kriz. Hammaddeye, işçiliğe, enerjiye gelen zamları tezgahlara yansıtamayız.
Başka bir formül bulalım ki esnafımıza daha ekonomik, iktisatlı malzeme teminine gidelim, distribütörü, toptancıyı, bayiyi aradan çıkaralım diyerek İzmir Şekerciler ve Pastacılar Temin Tevzi Kooperatifi'ni kurduk. Kooperatifin kuruluşu ile birlikte esnafımızın temel girdisi şeker, un, sıvı yağ gibi kalemlerde yüzde 25-30 indirim sağladık" diye konuştu.