Onay alanın hesabına yatıyor! T.C kimlik NO ile... Aile Bakanlığı 2.000 TL ve üzeri para dağıtıyor! Aileler e-Devleti kullanarak başvuru yapsın!

Devlet tarafından ödenen yardım seçeneklerinden biri de SED ödemeleri. Milyonlarca öğrenci derslerin başlamasını bekliyor. Aileleri ise çocuklarının okul ihtiyaçları için yardım arayışına girdi. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımları dikkat çekiyor. Peki SED yardımı nedir, kimler alabilir? Bakan Yanık'tan açıklama geldi. Yanık, "SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328.311.460 TL yatırdık" dedi.