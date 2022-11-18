EYT'de 1.5 yıl ERKEN EMEKLİLİK heyecanlandırdı! Esnaf, SSK, Bağ-Kur fark etmez! Prim ve gün sayısında DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ! Şubat 2023'te 46, 47,48 yaşa...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gözü kulağı (EYT) aralık ayında Meclis'e gelecek yasa tasarısında. EYT'lilerin merakla beklediği prim, yaş gibi gibi detaylar henüz belirlenmedi. Masada tek formül bulunuyor. Erken emeklilik için detayları merak edenler ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte EYT'de erken emeklilik ve konu hakkında tm merak edilenler...
🔷 7 Mayıs 1975 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Haziran 1994. 20 Ağustos 1995 ile 27 Mart 1997 tarihleri arasında askerlik yaptım. Ama askerliğimi borçlanmadım. Ne zaman emekli olabilirim?
Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 5750 prim ödemiş olmanız şartıyla, 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 5750 gün priminiz varsa Aralık 2022'de TBMM'ye sunulacağı açıklanan EYT yasa tasarısı yasalaşırsa, bundan yararlanarak daha erken emekli olmanız da mümkün olabilir.
🔷 1981 doğumluyum. Sigorta girişim 1996. EYT'den yararlanır mıyım?
İlk girişte adınıza kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim ödemesi varsa, EYT kapsamındasınız. Ancak EYT'den nasıl ve hangi şartlarla yararlanacağınız aralık ayında belli olacak.
🔶 1975 doğumluyum. 1994-1999 arası özel sektörde 293 gün sigortam var. 1996-1998 arası 540 gün askerlik yaptım. 2000 yılında polis memuru olarak göreve başladım. SSK ve askerlik borçlanmasını yaptım ve hizmet birleştirmesi oldu. Memuriyette 22 yıl 4 ay fiili, 5 yıl 3 ay yıpranma olmak üzere 27 yıl 7 ay hizmetim gözüküyor. Yaklaşık 10 bin gün (SSK ve askerlik hariç). Kasım 2018'de zorunlu hizmet süremi tamamladım. Maaşlı emeklilik tarihim 27 Mart 2024 gözükmekte. EYT çıkması halinde bana etkisi olabilir mi? 25 yıl fiili çalışma, 9000 gün prim süresi yıpranma ile birlikte mi? Yoksa yıpranma hariç sadece fiili olarak çalışılması gereken süre midir?
1- EYT kapsamındasınız. Aralık 2022'de Meclis'e sunulacağı açıklanan EYT yasa tasarısının 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayanları kapsaması bekleniyor. EYT yasası çıkarsa yararlanarak emekli olmanız mümkün. Ancak tabi ki bu durum yasa tasarısının açıklanacağı Aralık 2022'de belli olur.
2- 25 tam yıl fiili hizmet süresi, memuriyet süresi, yıpranma süresi ve SSK prim gün sayısı ve askerlik borçlanma süresinin toplamından oluşur. Başka bir ifade ile, 25 tam yıl fiili hizmet süresinin tamamlanıp tamamlanmadığının hesabında yıpranma süresi ve SSK prim ödeme askerlik borçlanma süreleri dikkate alınır ve hizmet süresinden sayılır.
🔶 6 Mayıs 1976 doğumluyum. SSK girişim 25 Ağustos 1999 olup 6330 gün primim var. 1996 ile 1997 arası 18 ay askerlik yaptım. 25 yılı tamamlamak için kaç gün askerlik borçlanması yapılabilirim?
Askerliğin tamamını borçlansanız da 25 yıl sigortalılık süresini 25 Mart 2023'te doldurabilirsiniz. Soruyu EYT yasasından yararlanmak için soruduğunuzu anlıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamadan EYT düzenlemesinden sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayanların yaş aranmadan emekli edileceği anlaşılıyor. Şayet Bakanın açıkladığı çerçevede bir yasa çıkarsa priminiz yeterli olduğundan askerliğinizi borçlanmazsanız 25 yılı dolduracağınız 25 Ağustos 2024'te, borçlanırsanız 25 yılı dolduracağınız 25 Mart 2023'te emekli olabilirsiniz.