Ev hanımlarına 1.000 TL nakit para! Maaş gibi yatacak! PTT'den 2 ayda bir verilecek! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Dul kadına 1.000 TL: Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı durumdaki kadınlara 1.000 lira destek veriliyor. Ödeme her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Hane içinde sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, ihtiyaç sahibi olan ve eşini kaybetmiş kadınlar bu destekten yararlanıyor. Ayrıca bu ödemeden yararlanan kadınlar için ev projesi de hayata geçirildi.