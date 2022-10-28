EYT’de 1 milyon kişi ’tamam’, 2023’ten önce Aralık müjdesi! 1993-1999-2008-2022-2023 girişli sigortalıya 7.119 TL maaş hakkı! 30- 36- 43- 51 yaşa erken emeklilik penceresi AÇILDI!

''EYT ile ilgili düzenleme merak edilirken bu imkandan yararlanmak için belli bir primi de doldurmak gerekiyor. O yüzden eksik primi olanlar mutlaka tamamlama fırsatlarını değerlendirmeli

Aralık ayı yaklaştıkça Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de heyecan artıyor. Çünkü yıllardır emekli olmayı hayal eden önemli sayıdaki vatandaş grubu bu arzusuna kavuşmayı bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş bekleyen bu sigortalılar şimdi yeni düzenlemeyle emekli olabilecekler. 8 Eylül 1999 öncesinde sosyal güvenlik sistemine SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya banka sandıkları vasıtasıyla girerek çalışmaya başlamış ve prim ödemiş olan herkes1999 yılında çıkartılan yasa ile yaş şartına takılmış oldu. Bu anlamda bakıldığında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan herkes EYT'li oldu. Ancak emeklilik için sadece EYT'li olmak yetmiyor.