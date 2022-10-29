SSK, Bağkur, 4C, memur için 2023 yepyeni maaş TABLOSU! %65.2 ZAMLA en az 10 bin 664 TL!

Emekliler ve memurlar merakla Ocak'ta güncel maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Son olarak TÜİK tarafından açıklanan temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon toplamı yüzde 7,05 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi ve böylece zam hesaplaması da yeniden yapıldı. Yıl sonu enflasyon tahmini %65.2 oldu. Peki, 2023 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşa göre kim ne kadar zam alacak? İşte emekli ve memurların yeni zam tablosu haberimizde!