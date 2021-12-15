EYT yasası için yeni kademeye geçildi! Yaşı beklemeden emekli olmak isteyen EYT'liler için 2 formül mercek altında! 10 yıl prim ödeyip... Milyonların merakla beklediği EYT yasası için yeni gelişmeler tek tek duyuruluyor. Yaş dışındaki şartları yerine getiren EYT'liler için hükümet tarafından komisyon kuruldu ve çeşitli maddeler masaya yatırıldı. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Bu kapsamda Almanya ve Finlandiya modeli üzerinde duruluyor. İşte EYT hakkında son gelişmeler...