Bankalar muhteşem fırsatı işte böyle duyurdu! Evini sıfırlamak isteyenlere müjde! 1+1 2+1 3+1 evi olan herkes başvuru yapabilecek!
Evini sıfırlamak isteyenlere müjde! 1+1 2+1 3+1 evi olan herkes başvuru yapabilecek! Bankalar muhteşem fırsatı işte böyle duyurdu. Afet riski taşıyan binaların dönüştürülmesi için devlet destekli kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Evlerini yenilemek isteyenlere %4'e kadar finansman desteği sağlanıyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım tarafından sağlanan kentsel dönüşüm kredilerinde, yüzde 41'e varan devlet faiz desteği sağlanacak. Konut kredisi faiz oranları ile düşmeye devam ediyor.
16.12.2021 11:09
- Son Güncelleme: 16.12.2021 11:10
Evini yenilemek isteyenler için bankalar tarafından yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Kamu bankaları üzerinden kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenileyecek vatandaşlara faiz desteği sunulacak. Vakıfbank tarafından A sınıfı verimlilik kapsamında yer alan binalar için %0,41 faiz desteği sunuluyor. Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank başta olmak üzere kamu bankaları dışında vatandaşların özel bankalardan da benzer oranlar ve avantajlar ile kentsel dönüşüm kredi paketlerinden yararlanması mümkündür.