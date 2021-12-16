2022 asgari ücret zammı için flaş 4.070 TL bombası! Net rakam ortaya çıktı çıkacak! Ankara kulisleri rakamda uzlaşma sağlıyor!

Asgari ücret zammı için milyonlarca kişi son dakika haberlere kitlendi. Milyonlarca kişi 2022 asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili AK partiden son dakika açıklamalar geliyor. Bilindiği üzere asgari ücretle birlikte kıdem ve ihbar tazminatı, işssizlik maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ve birçok alanda maaşlar zamlanacak. Aynı zamanda asgari ücrette vergi dilimi ile matrahlarda değişiklik yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği gibi başlıklar üzerinde duruluyordu. Kulislerden gelen son dakika bilgisine göre asgari ücret zammının bugün içinde açıklanacağı iddia edildi. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 15 Aralık asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de...