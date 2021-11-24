EYT yasası bekleyenlere hizmet tespit uyarısı! Emekli olmak için bu kriterlere dikkat: Sigortalı hesap fişi, 4 aylık bordro, zamanaşımı... Emeklilikte yaşı takılanlara ilişkin çalışma merakla beklenirken çeşitli formüller de gündeme geliyor. meklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi içindeyken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor. Şu an pek çok formül konuşulurken, EYT'lilere hizmet tespiti hakkında yeni bir uyarı geldi. İşte EYT son durum ve emeklilik hesabında dikkat edilmesi gerekenler...