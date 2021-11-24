Asgari ücretli AGİ ile de kazanacak! Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 TL olacak
Türkiye'deki milyonlarca çalışan asgari ücret için araşatırmalar yaparken asgari ücret ile ilgili peş peşe güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Asgari ücretteki artış, Asgari Geçim İndirimi'ni (AGİ) de yukarı çekecek. Asgari ücretteki yüzde 30'luk artış AGİ'yi 268 liradan 348 liraya yükseltecek.
Asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zammı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenirken, 20 milyona yakın işçi ve memurun asgari geçim indirimi artacak. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, GSS primi, ihbar, kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek.
SABAH'ta yer alan habere göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükün hafifletileceğini ifade ederken zam konusunda beklentiler de yükseldi. Ağır basan yüzde 30'luk artış senaryosuna göre asgari ücret brüt 4 bin 650 lira olurken, çalışanın eline 3 bin 673 lira geçecek.
362 LİRADAN 471 LİRAYA ÇIKACAK
Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak.
Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.