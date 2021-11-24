Asgari ücretli AGİ ile de kazanacak! Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 TL olacak

SABAH'ta yer alan habere göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükün hafifletileceğini ifade ederken zam konusunda beklentiler de yükseldi. Ağır basan yüzde 30'luk artış senaryosuna göre asgari ücret brüt 4 bin 650 lira olurken, çalışanın eline 3 bin 673 lira geçecek.