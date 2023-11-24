2 dev şirketten altın fiyatları için yeni tahmin! Kuyumcular ise bunu sadece özel müşterilerine söylüyor! Altın bu fiyatla 2024’e girecek

Son birkaç ay içinde, finans dünyasının önde gelen kuruluşları, yıl sonuna doğru geleneksel olarak yaşanan ve "Noel Baba Rallisi" olarak adlandırılan bir eğilimi öngörüyorlar. Bu yıl, bu rallinin odak noktasının altın olabileceği düşünülüyor. Saxo Bank'ın yaptığı bir açıklamada, altın fiyatlarının bu yıl Noel Baba Rallisi'ne tanık olabileceği belirtildi. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, geçmiş yılların Aralık ayı verilerini analiz ederek, altın fiyatlarının bu dönemde güçlü bir performans sergilediğini ve 2 bin dolarlık direnç seviyesinin önemli bir eşik olduğunu vurguladı.
Hansen'in son dakika açıklamasında, altının 2 bin dolarlık direnç seviyesine meydan okuduğunu ve bu seviyenin kırılmasının yeni bir yıl sonu kapanışı getirebileceğini ifade etti. Ayrıca, son altı yılda Aralık ayında yaşanan yüzde 4'lük Santa rallilerine dikkat çekti. Hansen, Fed'in agresif faiz artırım politikasının sona ermesi ve gelecek yıl bu durumun tersine dönebileceği spekülasyonlarının altını desteklediğini belirtti. 2010 dolarlık direnç seviyesinin kırılmasının, fiyatların daha yüksek seviyelere ulaşmasına neden olabileceğini söyledi.
Fransa merkezli finans kuruluşu SocGen ise, altının daha fazla kazanç sağlayacağını öngördü. Faiz oranlarının zirveye çıkması, ABD'deki ekonomik durgunluk ve istikrarsız jeopolitik durumların yanı sıra, merkez bankalarının altın alımlarının artması ile altının değer kazanacağını belirtti. SocGen, ABD enflasyon verilerinin beklentilerden düşük gelmesinin altın fiyatlarını olumlu etkilediğini ve fiyatların gelecek yıl ikinci çeyrekte 2200 dolara çıkabileceğini bildirdi.
ANZ Bank, değerli metal raporunda, merkez bankası alımları ve jeopolitik gerilimlerin altının değerini artıracağını belirtti. 2023 ve 2024 yılları için altın talebi tahminlerini artırarak, talebin 2023'te 750 tondan 1.050 tona yükselebileceğini öngördü.