2 dev şirketten altın fiyatları için yeni tahmin! Kuyumcular ise bunu sadece özel müşterilerine söylüyor! Altın bu fiyatla 2024’e girecek

Son birkaç ay içinde, finans dünyasının önde gelen kuruluşları, yıl sonuna doğru geleneksel olarak yaşanan ve "Noel Baba Rallisi" olarak adlandırılan bir eğilimi öngörüyorlar. Bu yıl, bu rallinin odak noktasının altın olabileceği düşünülüyor. Saxo Bank'ın yaptığı bir açıklamada, altın fiyatlarının bu yıl Noel Baba Rallisi'ne tanık olabileceği belirtildi. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, geçmiş yılların Aralık ayı verilerini analiz ederek, altın fiyatlarının bu dönemde güçlü bir performans sergilediğini ve 2 bin dolarlık direnç seviyesinin önemli bir eşik olduğunu vurguladı.