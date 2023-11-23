23-30 Kasım ilan listesi geldi; İŞKUR 330 TYP işçi alımı yapacak! 2 ilde Valilik ve Kaymakamlıklara en az 11.500 TL maaşla temizlikçi alınacak

TYP kapsamında Türkiye genelinde 3 farklı şehirde geçici süreli personel alımları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda sunulan istihdam fırsatları, geçici madde 5 hükümleri çerçevesinde 9 aylık çalışma süresiyle sınırlı olacak.
Kasım ayı içerisinde, Türkiye genelindeki çeşitli Valilikler, İl Özel İdareleri ve Kaymakamlıklar tarafından yapılan TYP Personel alımları devam ediyor. Bu kapsamda, güncel ilanlara başvuru yapma şansı bulan adaylar, belirtilen tarihler içerisinde başvurularını tamamlamışlardır.
Başvurusu 22 Kasım 2023 tarihi ile sona eren ilanlar:
Bayburt Merkez Valiliği TYP 200 Personel Alımı
İş İlanı No: 316199, 316276, 316198
BAYBURT VALİLİĞİ VE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARI İLE BAĞLI KURUMLARINDA, Toplum Yararına Program TYP kapsamında düzenlenen 180 GÜN ( 6 Ay) Süreli 200 Kişilik (Merkez 160 kişi, Aydıntepe Kaymakamlığı 20 kişi, Demirözü Kaymakamlığı 20 kişi) kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla Temizlik Görevlisi ilanına başvurularınızı, ALO 170, e-devlet ve esube.iskur.gov.tr adresleri üzerinden yapabilirsiniz.