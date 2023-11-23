23-30 Kasım ilan listesi geldi; İŞKUR 330 TYP işçi alımı yapacak! 2 ilde Valilik ve Kaymakamlıklara en az 11.500 TL maaşla temizlikçi alınacak

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Kasım ayı içerisinde, Türkiye genelindeki çeşitli Valilikler, İl Özel İdareleri ve Kaymakamlıklar tarafından yapılan TYP Personel alımları devam ediyor. Bu kapsamda, güncel ilanlara başvuru yapma şansı bulan adaylar, belirtilen tarihler içerisinde başvurularını tamamlamışlardır.