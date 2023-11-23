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23-30 Kasım ilan listesi geldi; İŞKUR 330 TYP işçi alımı yapacak! 2 ilde Valilik ve Kaymakamlıklara en az 11.500 TL maaşla temizlikçi alınacak

İŞKUR, Türkiye genelinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında gerçekleştireceği personel alımlarını duyurdu. Kasım ayı içerisinde yayımlanan ilanlarla birlikte, 3 ilde toplamda 530 TYP personeli alımı yapılacak. Peki, TYP alımı hangi kurumlara yapılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 10:56 Güncelleme 23 Kasım 2023, 10:57
23-30 Kasım ilan listesi geldi; İŞKUR 330 TYP işçi alımı yapacak! 2 ilde Valilik ve Kaymakamlıklara en az 11.500 TL maaşla temizlikçi alınacak 1

TYP kapsamında Türkiye genelinde 3 farklı şehirde geçici süreli personel alımları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda sunulan istihdam fırsatları, geçici madde 5 hükümleri çerçevesinde 9 aylık çalışma süresiyle sınırlı olacak.

23-30 Kasım ilan listesi geldi; İŞKUR 330 TYP işçi alımı yapacak! 2 ilde Valilik ve Kaymakamlıklara en az 11.500 TL maaşla temizlikçi alınacak 2

Kasım ayı içerisinde, Türkiye genelindeki çeşitli Valilikler, İl Özel İdareleri ve Kaymakamlıklar tarafından yapılan TYP Personel alımları devam ediyor. Bu kapsamda, güncel ilanlara başvuru yapma şansı bulan adaylar, belirtilen tarihler içerisinde başvurularını tamamlamışlardır.

23-30 Kasım ilan listesi geldi; İŞKUR 330 TYP işçi alımı yapacak! 2 ilde Valilik ve Kaymakamlıklara en az 11.500 TL maaşla temizlikçi alınacak 3

Başvurusu 22 Kasım 2023 tarihi ile sona eren ilanlar:

Bayburt Merkez Valiliği TYP 200 Personel Alımı

İş İlanı No: 316199, 316276, 316198

BAYBURT VALİLİĞİ VE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARI İLE BAĞLI KURUMLARINDA, Toplum Yararına Program TYP kapsamında düzenlenen 180 GÜN ( 6 Ay) Süreli 200 Kişilik (Merkez 160 kişi, Aydıntepe Kaymakamlığı 20 kişi, Demirözü Kaymakamlığı 20 kişi) kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla Temizlik Görevlisi ilanına başvurularınızı, ALO 170, e-devlet ve esube.iskur.gov.tr adresleri üzerinden yapabilirsiniz.

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