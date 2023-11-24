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Emeklilik yaşı 47'ye düştü! 2008-2010-2014 yıllarında sigortası olanlar dikkat! 10 yıl yeterli; Kademeli ve kısmi emeklilik dahil...

Her yıl milyonlarca kişinin hayali olan erken emeklilik, artık daha fazla kişi için mümkün hale geliyor. 45, 46, 47 yaşlarında emekli olmak, sadece bir hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşüyor. Bu imkan, belirli meslek grupları için geçerli olan hakla ile mümkün kılınıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 21:43 Güncelleme 24 Kasım 2023, 21:43
Emeklilik yaşı 47’ye düştü! 2008-2010-2014 yıllarında sigortası olanlar dikkat! 10 yıl yeterli; Kademeli ve kısmi emeklilik dahil... 1

Türkiye'de belirli meslek gruplarındaki çalışanlara sağlanan "Yıpranma Hakkı," vatandaşlara normal şartlara göre daha erken emeklilik olanağı tanıyan bir avantaj olarak öne çıkıyor. Peki, bu hak nedir ve kimler faydalanabilir?

Emeklilik yaşı 47’ye düştü! 2008-2010-2014 yıllarında sigortası olanlar dikkat! 10 yıl yeterli; Kademeli ve kısmi emeklilik dahil... 2

Yıpranma Hakkı (Fiili Hizmet Süresi Zammı) Nedir?

Yıpranma hakkı, ağır işlerde çalışan ve büyük iş yükü taşıyan bireylerin daha erken emekli olabilmesi için bir fırsat sunar. Bu hak, fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinir.

Emeklilik yaşı 47’ye düştü! 2008-2010-2014 yıllarında sigortası olanlar dikkat! 10 yıl yeterli; Kademeli ve kısmi emeklilik dahil... 3

Nasıl Uygulanır?

Her 360 günlük çalışma karşılığında ekstra gün verilir. Bu ilave hizmet süresi en fazla 5 yıl olabilir ve verilen bu sürenin en fazla 3 yılı, emeklilik için gereken yaş şartından düşülür.

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