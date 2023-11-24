Emeklilik yaşı 47'ye düştü! 2008-2010-2014 yıllarında sigortası olanlar dikkat! 10 yıl yeterli; Kademeli ve kısmi emeklilik dahil...

1 Türkiye'de belirli meslek gruplarındaki çalışanlara sağlanan "Yıpranma Hakkı," vatandaşlara normal şartlara göre daha erken emeklilik olanağı tanıyan bir avantaj olarak öne çıkıyor. Peki, bu hak nedir ve kimler faydalanabilir?

2 Yıpranma Hakkı (Fiili Hizmet Süresi Zammı) Nedir? Yıpranma hakkı, ağır işlerde çalışan ve büyük iş yükü taşıyan bireylerin daha erken emekli olabilmesi için bir fırsat sunar. Bu hak, fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinir.