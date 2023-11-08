Emekliye %8'lik refah payı zammı çıktı! 7.500 TL alan SGK-SSK, Bağkur'luya %4 ek ödeme ilavesiyle en düşük maaş...

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı zammı düzenlemesi ile 15 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisinin alım gücünün artacağını açıkladı. 2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması bekleniyor. Bu adımların birincisi, kök maaşların yeniden belirlenmesi, ikincisi ise taban aylıkların gözden geçirilmesi olacak. Refah payı bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek. Refah payının uygulamaya konulması durumunda, emekli maaşı zammı için Meclis düzenlemesi gerekeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.