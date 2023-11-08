Emekliye %8'lik refah payı zammı çıktı! 7.500 TL alan SGK-SSK, Bağkur'luya %4 ek ödeme ilavesiyle en düşük maaş...

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı zammı düzenlemesi ile 15 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisinin alım gücünün artacağını açıkladı. 2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması bekleniyor. Bu adımların birincisi, kök maaşların yeniden belirlenmesi, ikincisi ise taban aylıkların gözden geçirilmesi olacak. Refah payı bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek. Refah payının uygulamaya konulması durumunda, emekli maaşı zammı için Meclis düzenlemesi gerekeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Emekli maaşlarına yönelik önemli bir düzenleme ve artış haberi, ülkenin 15 milyonun üzerindeki vatandaşı ilgilendiriyor. Hükümet, tüm kök maaşlara yansıyacak bir emekli maaşı zammı ile en düşük emekli maaşı artışı hedefiyle, emeklilerin refah düzeyini yükseltmeye kararlı. Bu önemli gelişmelerle ilgili, Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Öte yandan son veriler ışığında hesaplamalar yapıldı.
BAKAN ŞİMŞEK VE BAKAN IŞIKHAN KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise teknik çalışmayı gerçekleştiriyor.
Bakan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi.
Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atması ve mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.