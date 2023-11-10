Kısmi prim sayısı 5400'den 4500'e düşecek! 2007-2015-2018 arası SGK'lılar dikkat: 47-48 yaşındakilere 2 aylık süre verildi! İHYA ile...

1 Yeni yılın gelmesiyle birlikte, birçok gelir kaleminde artış bekleniyor. Bu artışlar arasında önemli bir yere sahip olan asgari ücretteki yükseliş, önümüzdeki ayın kararını bekliyor. Beklenen artış, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek ve birçok kesimi doğrudan etkileyecek. Özellikle emeklilik planları yapan bireylerin dikkat etmesi gereken bir nokta da bu artışla ilgili. Emekli olmak için borçlanma veya ihya planları yapan bireyler, yapacakları ödemelerde yeni asgari ücret artışını dikkate almalı.

2 Yeni yılla birlikte tüm gelirler artacak. Bunlardan biri olan asgari ücretteki artış önümüzdeki ay karara bağlanacak. 1 Ocak'tan itibaren de yürürlüğe girecek. Emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme de bu yeni asgari ücretle birlikte artacak.