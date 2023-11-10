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Kısmi prim sayısı 5400'den 4500'e düşecek! 2007-2015-2018 arası SGK'lılar dikkat: 47-48 yaşındakilere 2 aylık süre verildi! İHYA ile...

Yeni yılla birlikte, erken emeklilik için borçlanma ve ihyada tutarlar değişiyor. Önümüzdeki Ocak ayında yapılacak olan asgari ücret artışıyla birlikte, ödemeler de yükselecek. Ancak, bu artıştan etkilenmek istemeyenler için önemli bir tarih var: 31 Aralık. Bu tarihe kadar başvurular yapıldığında, artıştan etkilenilmeyecek. Zam gelmeden 2 ay içinde başvuru yaparak erken emekli olma imkanına kavuşabileceksiniz.Öte yandan Bağ-Kur SGK prim eşitleme gerçekleştiğinde ise 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 08:49 Güncelleme 10 Kasım 2023, 08:49
Kısmi prim sayısı 5400’den 4500’e düşecek! 2007-2015-2018 arası SGK’lılar dikkat: 47-48 yaşındakilere 2 aylık süre verildi! İHYA ile... 1

Yeni yılın gelmesiyle birlikte, birçok gelir kaleminde artış bekleniyor. Bu artışlar arasında önemli bir yere sahip olan asgari ücretteki yükseliş, önümüzdeki ayın kararını bekliyor. Beklenen artış, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek ve birçok kesimi doğrudan etkileyecek. Özellikle emeklilik planları yapan bireylerin dikkat etmesi gereken bir nokta da bu artışla ilgili. Emekli olmak için borçlanma veya ihya planları yapan bireyler, yapacakları ödemelerde yeni asgari ücret artışını dikkate almalı.

Kısmi prim sayısı 5400’den 4500’e düşecek! 2007-2015-2018 arası SGK’lılar dikkat: 47-48 yaşındakilere 2 aylık süre verildi! İHYA ile... 2

Yeni yılla birlikte tüm gelirler artacak. Bunlardan biri olan asgari ücretteki artış önümüzdeki ay karara bağlanacak. 1 Ocak'tan itibaren de yürürlüğe girecek. Emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme de bu yeni asgari ücretle birlikte artacak.

Kısmi prim sayısı 5400’den 4500’e düşecek! 2007-2015-2018 arası SGK’lılar dikkat: 47-48 yaşındakilere 2 aylık süre verildi! İHYA ile... 3

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarları asgari ücret gösteriyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor.

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