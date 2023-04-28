EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok! SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT’siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında...

Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Ancak erken emeklilik isteyen vatandaşların çoğunlukla bilmediği bir detay var. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...