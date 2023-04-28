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Haberler Ekonomi EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok! SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT'siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında...

EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok! SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT'siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında...

EYT ile 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Geriye kalanlar ise prim şartını doldurmak için borçlanma yoluna gitti. EYT kapsamı dışında kalanlar ise alternatif yolları aramaya başladı. Yıpranma payından 5 ila 8 yıl erken emeklilik mümkün. Bunun için yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışıyor olmak gerekiyor. Aynı zamanda SGK'ya başvuru için belli şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.04.2023 14:34 - Son Güncelleme: 28.04.2023 14:34
EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok! SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT’siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında...

Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Ancak erken emeklilik isteyen vatandaşların çoğunlukla bilmediği bir detay var. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...

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EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok! SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT’siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında...

Bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu meslekleri, hayatının belli döneminde seçmiş ama erken emeklilik hakkı olduğunu bilmeyen binlerce vatandaş var.

EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok! SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT’siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında...

SGK tarafından belirlenen bu listedeki işçiler, 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emekli olabiliyor. Emekli olarak artık çalışmak istemeyen vatandaşlar da bu haktan yararlanmak istiyor.

EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok! SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT’siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında...

ERKEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?

Türkiye'de erken emekli olunabilen 45 ayrı meslek gurubu bulunmakta.

EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok! SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT’siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında...

Bu meslek gruplarının kişiyi yıpratması ve yorması nedeniyle daha erken emeklilik söz konusu olmakta.

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