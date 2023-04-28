EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok! SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT'siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında...
EYT ile 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Geriye kalanlar ise prim şartını doldurmak için borçlanma yoluna gitti. EYT kapsamı dışında kalanlar ise alternatif yolları aramaya başladı. Yıpranma payından 5 ila 8 yıl erken emeklilik mümkün. Bunun için yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışıyor olmak gerekiyor. Aynı zamanda SGK'ya başvuru için belli şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...
28.04.2023 14:34 - Son Güncelleme: 28.04.2023 14:34
Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Ancak erken emeklilik isteyen vatandaşların çoğunlukla bilmediği bir detay var. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...
Bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu meslekleri, hayatının belli döneminde seçmiş ama erken emeklilik hakkı olduğunu bilmeyen binlerce vatandaş var.
Bu meslek gruplarının kişiyi yıpratması ve yorması nedeniyle daha erken emeklilik söz konusu olmakta.