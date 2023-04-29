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Haberler Ekonomi Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Onaylanır onaylanmaz...

Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Onaylanır onaylanmaz...

Aile Destek Programı, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bir sosyal yardım programıdır. Program kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardım sağlanmaktadır. Aile Destek Programı kapsamında verilen yardımlar, ailenin durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişmektedir. Aile Destek Programı'ndan faydalanmak isteyen aileler, başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapabilirler. Başvuru işlemleri oldukça basittir ve ailelerin talep ettiği yardım miktarına göre değerlendirilmektedir. İşte Aile Destek Programı başvurusu hakkında merak edilenler...

29.04.2023 11:22 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:22
Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Onaylanır onaylanmaz...

Hükümet sosyal yardımlarına devam ediyor. 2023 yılında Türkiye Aile Destek Programı ile e-Devlet'ten başvuru yapıp başvurusu kabul edilenler ödeme alıyor. Yapılan son yardımla birlikte 1250 TL'ye kadar çıktı. Peki Peki başvuru nasıl yapılır? Şartları neler? Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? İşte 2023 yılı sosyal yardımları hakkında tüm bilgiler...

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Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Onaylanır onaylanmaz...

850 TL-1250 TL AİLE YARDIMI!

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan yardımların birisi de Aile Destek ödemesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destek parası her ay düzenli olarak PTT aracılığı ile vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Onaylanır onaylanmaz...

850 TL ile 1250 TL arasında değişen devlet desteği 12 ay boyunca hak sahiplerine direkt ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Onaylanır onaylanmaz...

Ödemeler devam ederken, başvurular hakkında tüm bilgilere haberimizde yer verdik. İşte başvuru şartları;

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Onaylanır onaylanmaz...

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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