Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt dağıtılıyor! TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 1250 TL sosyal yardım! Onaylanır onaylanmaz...
Aile Destek Programı, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bir sosyal yardım programıdır. Program kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardım sağlanmaktadır. Aile Destek Programı kapsamında verilen yardımlar, ailenin durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişmektedir. Aile Destek Programı'ndan faydalanmak isteyen aileler, başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapabilirler. Başvuru işlemleri oldukça basittir ve ailelerin talep ettiği yardım miktarına göre değerlendirilmektedir. İşte Aile Destek Programı başvurusu hakkında merak edilenler...
29.04.2023 11:22 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:22
Hükümet sosyal yardımlarına devam ediyor. 2023 yılında Türkiye Aile Destek Programı ile e-Devlet'ten başvuru yapıp başvurusu kabul edilenler ödeme alıyor. Yapılan son yardımla birlikte 1250 TL'ye kadar çıktı. Peki Peki başvuru nasıl yapılır? Şartları neler? Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? İşte 2023 yılı sosyal yardımları hakkında tüm bilgiler...