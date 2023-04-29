Toplu İş Sözleşmesi, 4D'liler...790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO!
Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren kadro konusu, son günlerde gündemi oldukça meşgul ediyor. Özellikle taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi, belediye şirketleri, TYP, ücretli öğretmen ve uzman çavuşların kadroya dahil edilmesi konuları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son açıklamalara göre, taşeron işçileri için çalışmalar devam ediyor ve 2023 yılında kadroya geçişin gerçekleşmesi planlanıyor. Belediye şirketleri ve TYP için de benzer çalışmalar yapılıyor ve yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.
Gündemde kadro meselesi için araştırmalar hız kazandı. Taşeronlar ve diğer işçiler kadro için yeni gelişmeleri takip ederken, 700 bin kamu işçisi de maaşlarına yapılacak zam için adım bekliyor. Kamu işçisi için zam pazarlığında son viraja girilirken, hem Çalışma Bakanı Bilgin'den hem de Türk-İş Başkanı Atalay'dan yeni açıklamalar geldi. Anlaşılacak rakam işçilerin bazılarının Ocak, bazılarının da Mart'tan itibaren maaşlarına yansıyacak. Peki, taşerona kadro gelecek mi? 700 bin kamu işçisi maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler!
Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde artık son dönemece girildi. İşçi tarafını Türk-İş ile Hak-İş'in temsil ettiği görüşmelerde kamu işvereninden yeni teklif bekleniyor.