Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO!

Gündemde kadro meselesi için araştırmalar hız kazandı. Taşeronlar ve diğer işçiler kadro için yeni gelişmeleri takip ederken, 700 bin kamu işçisi de maaşlarına yapılacak zam için adım bekliyor. Kamu işçisi için zam pazarlığında son viraja girilirken, hem Çalışma Bakanı Bilgin'den hem de Türk-İş Başkanı Atalay'dan yeni açıklamalar geldi. Anlaşılacak rakam işçilerin bazılarının Ocak, bazılarının da Mart'tan itibaren maaşlarına yansıyacak. Peki, taşerona kadro gelecek mi? 700 bin kamu işçisi maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler!