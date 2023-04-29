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Haberler Ekonomi Toplu İş Sözleşmesi, 4D'liler...790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO!

Toplu İş Sözleşmesi, 4D'liler...790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO!

Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren kadro konusu, son günlerde gündemi oldukça meşgul ediyor. Özellikle taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi, belediye şirketleri, TYP, ücretli öğretmen ve uzman çavuşların kadroya dahil edilmesi konuları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son açıklamalara göre, taşeron işçileri için çalışmalar devam ediyor ve 2023 yılında kadroya geçişin gerçekleşmesi planlanıyor. Belediye şirketleri ve TYP için de benzer çalışmalar yapılıyor ve yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

takvim.com.tr
29.04.2023 13:44 - Son Güncelleme: 29.04.2023 13:44
Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO!

Gündemde kadro meselesi için araştırmalar hız kazandı. Taşeronlar ve diğer işçiler kadro için yeni gelişmeleri takip ederken, 700 bin kamu işçisi de maaşlarına yapılacak zam için adım bekliyor. Kamu işçisi için zam pazarlığında son viraja girilirken, hem Çalışma Bakanı Bilgin'den hem de Türk-İş Başkanı Atalay'dan yeni açıklamalar geldi. Anlaşılacak rakam işçilerin bazılarının Ocak, bazılarının da Mart'tan itibaren maaşlarına yansıyacak. Peki, taşerona kadro gelecek mi? 700 bin kamu işçisi maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO!

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde artık son dönemece girildi. İşçi tarafını Türk-İş ile Hak-İş'in temsil ettiği görüşmelerde kamu işvereninden yeni teklif bekleniyor.

Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO!

ART ARDA AÇIKLAMA GELDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşmelerle ilgili, "Şu anda kamuda 700 bini aşkın işçilerle ilgili toplu sözleşmemiz devam ediyor.

Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO!

Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var onların üzerinde.

Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO!

Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim. Biz nihai kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız" dedi.

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