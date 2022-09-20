EYT Türkiye modelinde 2 KRİTER! Bu şartları sağlayan SSK, Bağkur, 4C'liler 2023 Şubat'ta ilk maaşı alacak! Kimler EYT'li, kimler değil? 10 soruda öğren!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolunu açacak düzenlemenin yıl sonunda yasalaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı akabinde oluşturulan ekip EYT ile ilgili ilk çalışmaları ortaya koydu. Şimdi ilgili bakanlıkların ilgili personeli ile birlikte çalışmalar sürüyor. Tek formülün gündemde olduğu EYT'de maaşlar ve emeklilik şartları merak ediliyor. Yaşa takılan kesim, "Başvurular ne zaman yapılacak? İlk aylık en erken hangi tarihte ödenecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 10 soruda EYT ile ilgili tüm merak edilenler...
20.09.2022 10:18 - Son Güncelleme: 20.09.2022 10:18
EYT'lilere yönelik düzenlemenin Aralık'ta Meclis'te olacağını açıklaması milyonları heyecanlandırdı. Emeklilik sürecinin Ocak'tan itibaren başlaması, ilk aylıkların Şubat'ta ödenmesi bekleniyor. Peki, EYT'liler emeklilik başvurularını ne zaman yapılacak? İlk aylık en erken hangi tarihte ödenecek? İşte 10 soruda EYT ile ilgili tüm merak edilenler...
Çalışmalar ne aşamada?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip EYT ile ilgili ilk çalışmaları yaptı. Şimdi ilgili bakanlıkların ilgili personeli ile birlikte çalışmalar sürüyor.