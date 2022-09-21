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Haberler Ekonomi Sıra motorinde 📢 Akaryakıtta peş peşe İNDİRİM! ! ⛽ İstanbul, Ankara, İzmir 20 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyat lisesi...

Sıra motorinde 📢 Akaryakıtta peş peşe İNDİRİM! ! ⛽ İstanbul, Ankara, İzmir 20 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyat lisesi...

Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve dolar kurundaki dalgalanma araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşturdu. Güncel akaryakıt fiyatları birçok kişi tarafından yakından takip edilirken, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatlarına hafta başı itibarıyla indirim geldi. Peki, 20 Eylül benzin fiyatları ne kadar? 20 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir 20 Eylül akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
21.09.2022 08:47 - Son Güncelleme: 21.09.2022 08:57
📢 Akaryakıtta peş peşe İNDİRİM! Sıra motorinde! Bu gece başlıyor! ⛽ İstanbul, Ankara, İzmir 20 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyat lisesi...

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan son durum gelişmeleri birçok kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Motorin fiyatlarına 20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, 1.76 kuruş indirim geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
📢 Akaryakıtta peş peşe İNDİRİM! Sıra motorinde! Bu gece başlıyor! ⛽ İstanbul, Ankara, İzmir 20 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyat lisesi...

MOTORİN FİYATLARINA DEV İNDİRİM!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

📢 Akaryakıtta peş peşe İNDİRİM! Sıra motorinde! Bu gece başlıyor! ⛽ İstanbul, Ankara, İzmir 20 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyat lisesi...

MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim gelmesinin ardından İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL oldu.

📢 Akaryakıtta peş peşe İNDİRİM! Sıra motorinde! Bu gece başlıyor! ⛽ İstanbul, Ankara, İzmir 20 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyat lisesi...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 20 EYLÜL 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

📢 Akaryakıtta peş peşe İNDİRİM! Sıra motorinde! Bu gece başlıyor! ⛽ İstanbul, Ankara, İzmir 20 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyat lisesi...

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

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