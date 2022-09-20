Milyonlara yeni destek | Yaşlılara, evde yakınına bakanlara zam geldi! İşte yeni ödemeler

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de artış yüzde 18.93 gerçekleşirse 3 bin 967 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaşacak. Hane içinde kişi başı gelirin halen 3.666,90 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar artacak.