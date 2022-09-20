Milyonlara yeni destek | Yaşlılara, evde yakınına bakanlara zam geldi! İşte yeni ödemeler
Aile, enerji ve eğitim için 25 milyar liralık yeni destek paketi üzerindeki hazırlıklar sürerken, pek çok sosyal yardım da Ocak ayıyla birlikte zamlanacak. Artışın ipuçları da geldi. Enflasyon tahminleri tutarsa yaşlıya bin 827, engelliye bin 458-2 bin 188, evde yakınına bakana 3 bin 967 lira verilecek. Hastalar ve çocuklar için yapılacak ödemeler de yükselecek. İşte detayları…
Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara 49 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlıyor. Aile, enerji ve eğitim için 25 milyar liralık yeni destek paketinin devreye alınması için hazırlıklar sürerken, pek çok sosyal yardım da Ocak'ta zamlanacak. Memur maaş katsayısındaki artış, yaşlılara, engellilere, hastalara ve çocuklara yansıyacak.
Artış için ipucu da geldi. Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 67.73'lük yıl sonu enflasyon tahminine göre memurların yüzde 8'lik Ocak zammı TÜFE farkıyla yüzde 18.93'e ulaşabilecek. Bu tahmin gerçekleşirse, sosyal yardımlara şöyle yansıyacak:
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş yüzde 18.93'lük tahmin gerçekleşirse bin 536 liradan bin 827 liraya ulaşacak. Bu destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükselecek. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 1.833,45 liranın altındaysa başvurulabiliyor.
EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de artış yüzde 18.93 gerçekleşirse 3 bin 967 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaşacak. Hane içinde kişi başı gelirin halen 3.666,90 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar artacak.
ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 458 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 188 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan (net asgari ücretin 3'te 1'inden) az olanlar yararlanacak. Bu tutar da yeni yılda değişecek.