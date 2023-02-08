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Haberler Ekonomi EYT, SSK, Bağ-Kur'luya çift maaş gibi ÖDEME! 4a, 4b, 4c Şubat ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Halkbank, Ziraat, Vakıf, Garanti, ING...

EYT, SSK, Bağ-Kur'luya çift maaş gibi ÖDEME! 4a, 4b, 4c Şubat ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Halkbank, Ziraat, Vakıf, Garanti, ING...

EYT yasası için geri sayım sürerken milyonlarca vatandaşın gözü promosyon ödemelerinde. En yüksek promosyonu almak isteyenler hangi banka şubat ayında ne kadar promosyon ödesi yapıyor sorusuna yanıt arıyor. Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile promosyon veriyor. Yeni liste yayımlandı. Emeklinin cebini bayram ettirecek promosyon kampanyası çok konuşuldu. EYT, SSK, Bağ-Kur'luya çift maaş gibi ödeme alacak. İşte 4a, 4b, 4c Şubat ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Halkbank, Ziraat, Vakıf, Garanti, ING, İş Bankası...

08.02.2023 16:15 - Son Güncelleme: 08.02.2023 16:15
EYT, SSK, Bağ-Kur’luya çift maaş gibi ÖDEME! 4a, 4b, 4c Şubat ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Halkbank, Ziraat, Vakıf, Garanti, ING...

Emekliler ister kamu ister özel bankalardan her yıl promosyon ödemesi alıyor. EYT düzenlemesi ile emekli olacak vatandaşların da katılımıyla promosyon alan emekli sayısı artacak. Peki hangi banka ne kadar promosyon dağıtıyor? İşte banka banka güncel promosyon miktarı...

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EYT, SSK, Bağ-Kur’luya çift maaş gibi ÖDEME! 4a, 4b, 4c Şubat ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Halkbank, Ziraat, Vakıf, Garanti, ING...

DENİZBANK: EYT kapsamında olan emeklilere özel kampanya başlattı. 1 otomatik ödeme talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira promosyon veriyor.

EYT, SSK, Bağ-Kur’luya çift maaş gibi ÖDEME! 4a, 4b, 4c Şubat ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Halkbank, Ziraat, Vakıf, Garanti, ING...

* FİBABANKA: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.

EYT, SSK, Bağ-Kur’luya çift maaş gibi ÖDEME! 4a, 4b, 4c Şubat ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Halkbank, Ziraat, Vakıf, Garanti, ING...

* GARANTİ BBVA: Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 31 Mart'a kadar toplam en az 500 lira harcama yapanlar, en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanıyor. Ayrıca internet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.

EYT, SSK, Bağ-Kur’luya çift maaş gibi ÖDEME! 4a, 4b, 4c Şubat ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Halkbank, Ziraat, Vakıf, Garanti, ING...

* HALKBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.

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