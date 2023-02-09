Tarım Kredi 8-13 Şubat FİYAT LİSTESİ! 3x80 gr 3'lü halde 36,50'ye satışta! Deterjan, çay... Kooperatif marketleri düşürdü fiyatlar yerle yeksan oldu!

Kooperatif marketleri düşürdü fiyatlar yerle yeksan oldu! Tarım Kredi Kooperatif marketleri 8-15 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli dev indirim kampanyası başlattı. Yeni kampanyasını duyuran Tarım Kredi zincir marketleri sadece bu haftaya özel olmakla birlikte Toz deterjan 79,90, 3'lü Ton balığı (3x80 gr.) 36,50, Türk kahvesi 14,90, Yumuşatıcı 29,90, Kraker 17,90, Salça 34,25'e satıyor. Toplam 50 farklı üründe indirim yapan Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel aktüel ürünler listesini de paylaştı. İşte Tarım Kredi 8-13 Şubat FİYAT LİSTESİ!