EYT sonrası sil yeni baştan! 2000-2006-2008 sigortalıya 3600 prim+15 yıl+ 50-50 yaş indirimiyle kademeli kısmi emeklilik! Bağkur'a 900 gün indirim, 1 yıllık staj...
4 milyonu aşkın kişiye emeklilik fırsatı açan EYT düzenlemesinin arkasından emeklilikte yeni reform hazırlıkları başlıyor. Bu kapsamda prim eşitliği ve kolaylığı, yaş destekleri de masaya geldi. Çalışmalar içinde kısmi emeklilik mevzusu da gündeme getirilecek. Peki, EYT'de kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? 3600 primle kısmi emeklilik şartları değişecek mi? İşte merak edilenler!
28.04.2023 12:59 - Son Güncelleme: 28.04.2023 13:02
EYT sonrası yaşsız emekliliğin yolu açılırken, 4 milyona yakın kişi fırsattan yararlandı. Aynı zamanda yeni emeklilik reformları için AK Parti tarafından çalışmalar düzenleniyor. Bağkur'luların prim eşitliği, kısmi emeklilikte yaş indirimi gibi birçok adımlar atılıyor. Peki, kimler bu fırsatlardan yararlanacak? İşte yeni gelişmeler haberimizde...
EYT yasasıyla 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yaş şartının kaldırılmasının ardından, emeklilikte yeni reform hamleleri için kollar sıvandı.
BİLGİN SİNYALİ VERDİ
Reform kapsamında ele alınacak konulardan birini de Bağ-Kur'luların emeklilik sistemi oluşturacak.