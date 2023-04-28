EYT sonrası sil yeni baştan! 2000-2006-2008 sigortalıya 3600 prim+15 yıl+ 50-50 yaş indirimiyle kademeli kısmi emeklilik! Bağkur’a 900 gün indirim, 1 yıllık staj...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün bu konuya değinerek, küçük işletmelerin sahipleri için emeklilik prim gün sayısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti, "Bu konu önümüzde. İlk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biri bu olacak" dedi.