İŞÇİLERE ZAM VE FARK! 700 bin işçi için yeni oranlar ortaya çıktı! Kim ne kadar alacak? Tazminata farklı hesap
700 bini aşkın kamu işçisine zam pazarlığında son viraja girilirken, hem Çalışma Bakanı Bilgin'den hem de Türk-İş Başkanı Atalay'dan yeni açıklamalar geldi. Anlaşılacak rakam işçilerin bazılarının Ocak, bazılarının da Mart'tan itibaren maaşlarına yansıyacak. İşçiler zamların yanı sıra fark ödemesi de alacak...
28.04.2023 12:07 - Son Güncelleme: 28.04.2023 12:07
Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde artık son dönemece girildi. İşçi tarafını Türk-İş ile Hak-İş'in temsil ettiği görüşmelerde kamu işvereninden yeni teklif bekleniyor.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da bir basın toplantısı düzenleyerek, toplu sözleşmeyi seçimden önce imzalamak istediklerini söyledi.