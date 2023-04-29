A101 28- 30 Nisan 2023 FİYAT LİSTESİ! Aktüel ürünler kataloğu az önce yayımlandı! Çay, salça, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, yüzde 32 indirim...
A101, 28 Nisan'da başlayan %32'lik indirim kampanyasıyla müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya, hafta sonu da dahil olmak üzere hafta sonuna kadar geçerlidir. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, A101 mağazalarına koşabilirler. Yeni A101 aktüel ürünler kataloğunda yoğun ilgi gören kampanyanın yanı sıra, çay, salça ve tuvalet kağıdında da dikkat çeken indirimler bulunmaktadır.
29.04.2023 11:26 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:26
A101'in bu haftaki indirimleri ''tavan kuvvet' dedirtti. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan A101 zincir mağazaları hafta sonunun gelmesiyle gıda ve teknolojik ürünlerde bombayı patlattı. Buna göre yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronik ve teme gıda ürünlerinde dev indirim az evvel başladı. Çay, salça, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağında fiyatlar düştü. İşte A101 28- 30 Nisan 2023 FİYAT LİSTESİ tamamı...