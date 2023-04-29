A101 28- 30 Nisan 2023 FİYAT LİSTESİ! Aktüel ürünler kataloğu az önce yayımlandı! Çay, salça, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, yüzde 32 indirim...

A101'in bu haftaki indirimleri ''tavan kuvvet' dedirtti. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan A101 zincir mağazaları hafta sonunun gelmesiyle gıda ve teknolojik ürünlerde bombayı patlattı. Buna göre yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronik ve teme gıda ürünlerinde dev indirim az evvel başladı. Çay, salça, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağında fiyatlar düştü. İşte A101 28- 30 Nisan 2023 FİYAT LİSTESİ tamamı...